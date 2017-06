Un livre des règlements non écrits à changer

Dans le baseball majeur, des règlements non écrits ont toujours existé. À tort ou à raison, des lois sont en place pour assurer un certain respect.

Le respect pour le sport, pour la manière de le jouer et pour son adversaire. C’est un code de conduite qui est assez clair et qui permet, d’une certaine façon, aux joueurs de s’autodiscipliner et de régler leurs comptes sur le terrain.

En 2017, il est temps que ça change. Il faut apporter des changements au fameux livre des règlements non écrits du baseball ou du moins expliquer, avant qu’il ne soit trop tard, quelques sections de ce livre à des joueurs qui ne semblent pas comprendre comment certaines de ces lois fonctionnent vraiment.

L’incident Strickland-Harper

La semaine dernière, lors d’un match entre les Nationals de Washington et les Giants de San Francisco, le releveur Hunter Strickland a décidé de régler une situation personnelle datant des séries éliminatoires de 2014 en atteignant Bryce Harper à la hanche avec une balle rapide à 98 mph.

Harper, furieux, n’a pas digéré le geste. Il a chargé le monticule vers Strickland et une petite mêlée générale s’en est suivie.

Lors des séries de 2014, Harper avait frappé deux circuits contre Strickland dans une cause perdue et les Giants avaient éliminé les Nationals, en route vers leur conquête de la Série mondiale contre les Royals de Kansas City.

Sanction insuffisante

Le «crime» de Harper, il y a 3 ans? Il a un peu trop regardé le trajet de son deuxième circuit contre Strickland... Les lois non écrites existent pour qu’il y ait un sens d’égalité, de justice. Dans ce cas-ci, la justice était rendue lorsque les Nationals ont subi l’élimination face aux Giants.

Le geste de Strickland était un geste dangereux et égoïste. J’ai un problème avec la sanction imposée par le baseball majeur pour condamner ce geste. Le lanceur des Giants a reçu une suspension de seulement six matchs. Pour un releveur comme lui, c’est l’équivalent de deux ou trois manches... Si ­Harper avait décidé de se rendre au premier coussin après avoir été atteint, il n’y aurait eu aucune sanction contre Strickland et c’est ce que je déplore.

Le baseball majeur a raté une chance de mettre de l’ordre dans le livre des règlements non écrits en passant un message comme quoi ce genre de comportement ne serait pas toléré.

Plus tôt cette saison, le commissaire du baseball Rob Manfred avait mis fin aux tensions entre les Red Sox de Boston et les Orioles de Baltimore en demandant aux deux équipes d’arrêter d’atteindre des frappeurs de part et d’autre. Les équipes avaient respecté la demande du patron.

Un intérêt réel ?

Mais est-ce que le baseball majeur est vraiment intéressé à éliminer ces règlements de comptes et bagarres? Poser la question c’est y répondre. La semaine dernière était fort chargée dans le monde du sport avec les finales de la NBA et de la Ligue nationale de hockey, mais ce qu’on voyait le plus dans les bulletins de sports aux États-Unis était la bagarre entre Stickland et Harper...