Une femme remplacée par un ballon de plage dans une publicité en Arabie Saoudite

Une compagnie de l’Arabie Saoudite a remplacé volontairement une femme en maillot de bain par un ballon de plage dans une photo faisant la promotion d'une piscine gonflable.

C’est le magasin de vente au détail saoudien Saco, qui a décidé de trafiquer l’image sur laquelle on y voit une famille se baigner dans une piscine. Le compte officiel de la compagnie a d’ailleurs fait une publication sur Twitter contenant cette image, à l’occasion d’une vente spéciale pour le ramadan.

للمسابح حصة كبيرة ضمن عروضات ساكو! لا تفوتوها وقوموا بزيارة معارضنا #الكل_للكلhttps://t.co/YwaR99o792 pic.twitter.com/qL16qJOmJr — SacoOffers عروض ساكو (@Saco_KSA) 4 juin 2017

Sur la version originale de la photo, on y voit une femme et des enfants en maillot de bain, ainsi qu'un homme torse nu. Dans la version de Saco, la femme a été remplacée pour un ballon de plage, tandis que des chandails ont été superposés sur l’homme et les enfants.

La même piscine, avec la photo originale, est d'ailleurs en vente sur le site web de plusieurs compagnies, dont celui de ce détaillant allemand.

Capture d'écran Splash&relax

Selon les informations culturelles du gouvernement du Canada, les lois de l’Arabie Saoudite veulent que «les femmes doivent porter une longue cape appelée abayya par dessus des vêtements conservateurs, ainsi qu’un foulard qui recouvre les cheveux», et ce, en tout temps.