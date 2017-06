Vétérinaires et médecins: l’«impuissance» du PLQ face aux ordres professionnels

Couillard et St-Pierre ramassent les vétérinaires

Lors d’une visite en France en 2016, Philippe Couillard a rencontré l’ex-premier ministre socialiste français Manuel Valls. Lors de cette rencontre, il s’est défoulé sur les vétérinaires québécois, un autre puissant syndicat professionnel, qui refusent de reconnaître les diplômés universitaires français. Ça fait que des vétérinaires français ne peuvent pas pratiquer au Québec. Totalement absurde et monsieur Couillard a eu raison de pomper. Mais, il s’est dit « impuissant » de légiférer pour mettre au pas le syndicat des vétérinaires. Ce qui est faux, car ses ministres et lui font davantage les fanfarons avec les syndicats de travailleurs ordinaires en votant des lois coercitives pour les soumettre à ses diktats : « Philippe Couillard écorche l’Ordre des vétérinaires » (Le Devoir, 15 octobre 2016), mais demeure impuissant...

Fidèle à son chef, la ministre libérale Christine St-Pierre a réitéré récemment les mêmes propos méchants envers nos vétérinaires : « Reconnaissances des diplômes. Christine St-Pierre fustige les ordres professionnels » (Le Journal de Montréal, 6 mai 2017). Une montée de lait de Couillard et St-Pierre légitime, mais que pour épater la galerie. Dans les faits, ils ne s’attaqueront pas au problème, même s’ils le peuvent. Dans son petit numéro, madame St-Pierre attaque les « ordres professionnels », mais surtout pas les médecins, pourtant des purs en termes de non-reconnaissance des diplômes universitaires étrangers afin de protéger leurs privilèges excessifs, comme des salaires exorbitants et leur pouvoir de faire chanter tout le monde en tout temps. Comprenez-vous quelque chose à ça?

Pourtant, il y a pénuries de médecins au Québec

En période de mondialisation heureuse et de pseudo-pénurie, les politiciens et le patronat insistent pour faire venir au Québec des travailleurs étrangers, qui représentent alors du « cheap labor » pour les entreprises. Pourtant, s’il y a un domaine où il y a pénurie, c’est bien au niveau des médecins. Mais face au monopole syndical des médecins, Philippe Couillard nous a dit sans rire que le Québec ne peut malheureusement pas faire venir des médecins étrangers aussi bien formés que les nôtres sous le faux prétexte qu’il n’a pas le pouvoir pour agir de la sorte. Ce sont donc les médecins québécois qui dictent la loi. Le syndicat québécois des docteurs c’est l’État dans l’État : « Couillard impuissant » (Le Journal de Montréal, 23 avril 2007). Quand Couillard prétend qu’il n’a pas de pouvoir, on peut légitimement se poser des questions.

Pendant ce temps en Ontario

Si, au Québec, environ seulement 10 % des médecins pratiquants viennent de l’extérieur, il se trouve qu’en Ontario c’est plus de 40 %. Cherchez l’erreur! En Ontario, serait-ce que le gouvernement est moins inféodé à la classe des puissants que l’est celui du Québec? Ce même PLQ qui ne se gêne pourtant pas de varger dans nos services publics et dans les conditions de travail du monde ordinaire au nom de l’austérité. Couillard qui crie des noms pas gentils aux vétérinaires, mais qui, d’un autre côté et face aux bons docteurs, a une différente attitude : « Couillard à la défense des médecins » et « PLQ à la défense du privé en santé » (Le Devoir, 12 mars 2014 et La Presse, 13 mars 2014).

Généreux d’un bord, chiche de l’autre

Pour les médecins, pas de mesures « oppressives » : l’austérité, c’est pour les autres : « Rémunération des médecins. Hausse de 87.5 % en 10 ans » (La Presse, 11 décembre 2015). Et pour les commis d’État, c’est une autre approche qui est appliquée par le PLQ : « Les fonctionnaires ont vu leur salaire moyen grimper de 4.4 pour cent en dix ans » (La Presse Canadienne, 3 août 2016). En plus, afin de ne pas payer beaucoup d’impôts, les médecins peuvent s’incorporer (un immense outil d’évitement fiscal), mais pas les fonctionnaires. La belle affaire!

Philippe Couillard gâte ses médecins chéris et se porte héroïquement à leur défense, mais pour les syndicats de travailleurs ordinaires, ça été des miettes au cours des dix dernières années. Le premier ministre en a rajouté en affichant ouvertement un manque de considération pour la populace : « Couillard critique le corporatisme des syndicats » et aussi « Négociation en éducation. Les syndicats déforment la réalité, déplore Québec » (La Presse, 28 septembre 2015 et Le Devoir, 16 janvier 2015). Aux dires de Couillard, les syndicats de travailleurs ordinaires font preuve de corporatisme et déforment la réalité, mais jamais le PLQ, le patronat, les universitaires affranchis et les médecins qui sont tous des modèles d’objectivité et de don de soi. C’est ça voter libéral : tout pour les uns, rien pour les autres. Allez-vous y penser aux prochaines élections de l’an prochain?