Viol collectif: 5 ans de prison pour avoir agressé une ado

Après Jean-Christophe Martin, c’était au tour de Dominic Vézina d’être condamné à cinq ans de pénitencier pour avoir agressé sexuellement une adolescente lors d’une soirée «rave» présentée à Victoriaville en octobre 2014.

Dominic Vézina, Jean-Christophe Martin et Pierre-François Blondeau ont eu des relations sexuelles anales et vaginales avec leur victime à six reprises dans trois endroits distincts à Victoriaville. Ils lui ont infligé des ecchymoses un peu partout sur le corps, ainsi que des lésions aux parties génitales. La victime, qui avait 15 ans au moment des faits a eu plusieurs séquelles à la suite des agressions sexuelles et a porté plainte. Les trois hommes ont été reconnus coupables au terme d’un procès de plusieurs semaines. La victime a préféré ne pas s’adresser ni au Tribunal, ni aux membres des médias mardi.

Le juge François Huot a indiqué que la peine de 5 ans imposé à Dominic Vézina, ce qui est le minimum prévu par la loi en matière d’agression sexuelle causant des lésions, était pleinement justifiée considérant les faits présentés devant lui. Il a souhaité que l’accusé en profite pour réfléchir et qu’il se réadapte rapidement.

«Les gestes posés sont très graves et comportent un degré d’intrusion très élevé dans l’intégrité corporelle de la victime. Lors de cette soirée, vous ne pouviez ignorer la présence de mineurs, il vous fallait faire preuve de diligence», a-t-il dit.

Vézina a profité de la tribune qui lui était offerte pour s’excuser auprès de la victime : «Je suis profondément désolé des conséquences de mes actes sur la victime et sa famille. Je tiens à présenter de sincères excuses à elle et à ma famille», a-t-il lancé, en sanglots.

Même s’il s’est excusé, l’accusé n’a pas l’intention de reconnaître la nature des gestes pour lesquels il a été condamné. Il a porté sa cause en appel, considérant que le juge de première instance avait erré dans son administration du procès. La Cour d’appel a accepté d’entendre sa requête.

Sentence le 7 juillet pour Blondeau

Le juge Huot a refusé de se rendre à la suggestion commune des avocats de condamner Pierre-François Blondeau à 12 mois d’emprisonnement dans le même dossier. Ce dernier a été reconnu coupable d'une infraction moindre d’agression sexuelle sans lésion.

Le magistrat n’est pas du même avis que les avocats concernant l’implication du coaccusé lors de cette soirée. Ces derniers estiment qu’il a été reconnu coupable en lien avec une fellation, alors que le juge croit qu’il y a également eu pénétration (ou tentative de pénétration). Il rendra son verdict le 7 juillet.

Les trois agresseurs tabassés

Martin, Vézina et Blondeau ont eu droit à un comité d’accueil à leur arrivée à la prison de Trois-Rivières après avoir été trouvés coupables par un jury de 11 personnes. Ils ont été insultés, menacés et battus par des codétenus sur une période de trois jours, les 6, 7 et 8 mai.

Constatant la situation, l’avocat de Blondeau, Me Yves Savard, a acheminé une lettre aux autorités carcérales demandant la protection de son client et de ses complices. Ils ont été transférés à Québec au cours des jours qui ont suivi et sont mis à l’écart des autres accusés.

Mis au fait de la situation, le juge Huot a demandé expressément à ce que les autorités prennent les mesures nécessaires pour assurer leur protection.