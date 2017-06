Ce qu’est devenu Omran Daqneesh, ce jeune Syrien dont les images ont fait le tour du web

En août dernier, les images d'un jeune enfant syrien, ayant le visage ensanglanté et le corps recouvert de poussière suite à un bombardement, avaient faire le tour du monde.

Près d’un an plus tard, Omran Daqneesh, l'enfant en question, se porte beaucoup mieux. C'est d'ailleurs ce que témoigne un reportage réalisé par Ruptly, une agence de nouvelles vidéos basée en Russie.

Le bambin, qui est devenu un symbole de la déchéance créée par la guerre civile syrienne en 2016, est maintenant en pleine forme.

Le père d'Omran, Mohamad Kheir Daqneesh, a indiqué avoir eu très peur pour la sécurité de son enfant après la diffusion de ces images. «J’ai changé son nom et sa coupe de cheveux pour que personne ne puisse l’identifier et le reconnaître», a-t-il indiqué à un média iranien.

Une campagne de relations publiques?

Selon le New York Times, ces nouvelles images du bambin feraient partie d’une campagne de relations publiques du controversé président syrien, Bashar al-Assad.

Le journal new-yorkais prétend également que les images d'Omran ont été reprises par plusieurs médias qui soutiennent le gouvernement de Bashar al-Assad, citant des chaînes de nouvelles russes, iraniennes et libanaises.

Revenant sur le bombardement d’août 2016, le père de l’enfant a mentionné à plusieurs médias ne pas avoir entendu d’avion avant l’attaque, contredisant les témoignages des urgences médicales locales, selon le New York Times.

De plus, dans la vidéo réalisée par Ruptly, on entend Omran se présenter et dire qu’il a 4 ans. Or, selon le New York Times, les informations initiales qui avaient été fournies par les rebelles syriens en août dernier, affirmaient que le garçon avait 5 ans.