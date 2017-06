Crème solaire Banana Boat: explosion des plaintes pour des effets indésirables

Santé Canada a confirmé qu’une soixantaine de personnes se sont plaintes, seulement en mai, d’avoir subi des réactions indésirables après avoir appliqué de la crème solaire Banana Boat.

Depuis 1965, environ 70 rapports de réactions indésirables impliquant Banana Boat ont été reçus par Santé Canada. Mais l’explosion des plaintes est survenue en mai, pour un total de 60.

À la fin du mois de mai, Le Journal dévoilait qu’une maman du Bas-Saint-Laurent, Caroline Morneau, affirmait que son garçon aurait été victime de brûlures au visage après qu’on lui eut appliqué de la crème solaire Banana Boat Kid.

La compagnie avait affirmé qu’il était impossible qu’une personne subisse une brûlure chimique avec leur crème.

«Je suis contente que ça bouge, si ça peut éviter à d’autres bébés ou adultes d’avoir une réaction comme le mien a eu», a indiqué Caroline Morneau, la mère du jeune Loic qui a eu des brûlures et des cloques d’eau au visage il y a quelques jours. Le petit se porte très bien aujourd’hui. Caroline Morneau s’apprêtait justement à envoyer son tube de crème solaire à Santé Canada ce mercredi, à leur demande.

D’autres cas ressemblant à son histoire ont été rapportés dans les médias durant la même période du côté de Montréal et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Tests de Santé Canada

Santé Canada mène des tests présentement. «Une évaluation scientifique supplémentaire est nécessaire pour établir une relation cause à effet entre un produit et une réaction indésirable», a déclaré par voie officielle Santé Canada mercredi.

L’organisation ajoute qu’elle effectue le suivi avec la compagnie de toute plainte concernant des brûlures graves, et observe les certificats d’analyse et tests de l’entreprise, en plus de faire ses propres tests.