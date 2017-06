Des allures de mascarade

Comme on pouvait s’y attendre, les consultations publiques sur la mobilité durable annoncées par le maire Labeaume ont pris des airs de mascarade, lors de la première séance mardi.

À travers ces consultations, qui s’apparentent à une vaste opération de relations publiques, Régis Labeaume s’affaire à démontrer qu’il est un maire à l’écoute, proche des gens. Assis dans la salle, relativement muet avant et après la séance, il a en effet écouté sans broncher les commentaires et propositions des citoyens.

La vérité, c’est que le maire aurait dû se prêter à ce genre d’exercice sur le SRB lorsque le projet était toujours en vie, non pas une fois que celui-ci est devenu Voldemort, comme le désignent désormais entre eux les élus d’Équipe Labeaume, en référence au nom à ne pas prononcer dans Harry Potter.

En écoutant les interventions des gens, je me suis dit qu’il ne fallait pas s’attendre à ce que les citoyens deviennent subitement des experts en la matière, tout cela parce que le maire veut les entendre.

Dans tous les sens

Le résultat, c’est que les remarques et les idées partent dans tous les sens. Il y avait bien quelques propos censés, comme ceux d’Alex Tremblay Lamarche, qui représente des centaines de jeunes en faveur du transport en commun à Québec.

Celui-ci a rappelé les problèmes de transport à Lévis, qui s’apparente à une prison pour adolescents tant le système y est déficient.

Sauf que si on est réaliste, il serait quand même très étonnant qu’on arrive, au terme de ces discussions, à dégager bien des pistes de projets structurants sérieux.

Grande confusion

Un autre aspect qui m’a frappée, c’est de constater à quel point ces consultations font ressortir les torts du maire dans le dossier de la mobilité durable.

Il aurait dû mieux expliquer son projet de SRB en amont, et aurait eu avantage à répondre aux questions il y a longtemps.

L’intention de briser les mythes et d’informer les gens arrive trop peu trop tard. Et le fait d’y revenir donne l’impression que le maire a organisé ces consultations parce qu’il souhaite faire comprendre aux gens pourquoi le SRB – et son tracé sur Charest – représente toujours le meilleur projet.

Le résultat c’est que tout le monde est confus: le maire souhaite-t-il que les citoyens se prononcent à propos d’un SRB, ou bien à propos d’un réseau structurant de transport en commun en général, a demandé une citoyenne, à juste titre?

M. Labeaume aurait aussi dû rappeler, depuis des mois, toutes les mesures prévues dans le plan de mobilité pour améliorer la fluidité et le réseau de transport en commun existant.

Je ne vois d’ailleurs pas en quoi le retrait possible de Lévis représentait un empêchement.

Où s’en va le maire?

Au final, je me demande bien où le maire s’en va avec toute cette opération, à part que d’y voir une porte de sortie, pendant la campagne électorale, lorsqu’on tentera de le mettre au pied du mur à propos des dossiers de transport.