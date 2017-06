L’été tombe un mardi, cette année. Est bonne. Humour caustique de Bob Mailloux dans cette pluie qui, singulièrement depuis un mois, nous suit comme une teigne. Lundi, au Versant, j’étais au tournoi de golf pour la fondation DIRA, qui vient en aide, pour ne pas dire qui secourt, les gens âgés victimes de maltraitance dans la région de Laval. Avec Pierre Bouchard, Michel Demers (le frère de Jacques) et ma petite Manon, nous avons joué 6 trous dans la flotte totale. Notre départ était à 11 heures et la diluvienne a commencé à 10h59 pour ne plus jamais s’arrêter. Gelés comme des crottes, trempés à l’os, écœurés mais silencieux sur le sujet, on continuait jusqu’à ce que je dise à Pierre: «Je me verrais au club-house assis confortablement avec un petit verre de rouge». Pierre a eu la réponse enclencheuse: « Je me verrais à côté de toi». Il n’en fallait pas plus. Une fois au chaud, curieux comme nous étions plusieurs à avoir eu la même idée.