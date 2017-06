La 13e Classique de golf inter-parcs industriels se tient ce matin (10h) dans les allées du club Royal Charbourg sous la présidence d’honneur de Nicolas Potvin, président de Équipements E.M.U. La Classique est présentée à guichets fermés avec quelques 160 joueurs.

Le spectacle-bénéfice au profit de la Fondation Chevalerie Passion, mettant en vedette André-Philippe Gagnon, le 18 mai dernier à la Salle Albert-Rousseau, a permis d’amasser un peu plus de 27 000 $. 250 personnes étaient présentes pour cet événement..

Homardises

La 20e présentation des Homardises, tenue le 1er juin dernier sur la scène du Grand Théâtre de Québec et sous la coprésidence d’honneur de Christian Bédard de RBC banque Royale et Michel Dallaire de Cominar, a permis de remettre 132 000$ à la Fondation Cité-Joie créée pour soutenir L’oeuvre de Cité-Joie de Lac Beauport et en assurer sa pérennité. Sur la photo, de gauche à droite: Michel Dallaire, coprésident d’honneur; Denis Savard, directeur général de Cité-Joie; Christian Bédard, coprésident d’honneur; André Vézina, président du comité organisateur et Marc Jobin, président du CA de la Fondation Cité-Joie.

Signes d’Espoir

Le 8e Souper Homard de la Fondation Signes d’Espoir, tenu le 24 mai dernier sous la la présidence d’honneur du Dre. Audrey Lessard, la première femme sourde à devenir médecin et podiatre au Canada, a rassemblé 275 personnes et a permis d’amasser 62 000$ pour soutenir les gens atteints de surdité à Québec. Sur la photo, on reconnaît entre autres: Daniel Forgues, DG de la Fondation des Sourds du Québec; Véronyque Tremblay, députée de Chauveau; André D’Amours, Gestionnaire de portefeuille et Premier Vice-Président, Financière Banque Nationale (noeud papillon); Louise Bellavance, DG de la Fondation Signes d’Espoir (qui tient le chèque) et à l’extrême droite, André Drolet, Député de Jean-Lesage.

Arts et Reflets

Claude Bonneau artiste peintre, a accepté la présidence d’honneur du 25e symposium de peinture en plein air, Arts et Reflets de Château Richer du 11 au 13 août. Natif d’Alma c’est à Baie Comeau que Claude Bonneau a amorcé son processus créatif alors que dès l’âge de 8 ans il a convaincu ses parents de l’inscrire à un cours de dessin. Ce fut le début d’une grande aventure qui se poursuit encore aujourd’hui.

Anniversaires

Marie-Christine Leblanc (photo), journaliste culturelle et animatrice à TVA Québec... Suzy Baronet, directrice, développement des affaires, BBM Services Conseils Inc... Jacques Bédard, président de l'Association régionale de Golf Québec, 69 ans... Macha Grenon, comédienne, 49 ans.

Disparus

Le 7 juin 2016. Tom Perkins (photo), 84 ans, homme d'affaires américain multimillionnaire (KPCB)... 2015. Christopher Lee, 93 ans, acteur britannique (Dracula)... 2014. Pierre Patry, 80 ans, cinéaste québécois... 2013. Pierre Mauroy, 84 ans, homme politique français, Premier ministre (1981-1984).