Isabelle Demers s'associe au maire Lehouillier

L’ancienne adversaire de Gilles Lehouillier à la mairie de Lévis, Isabelle Demers, saute la clôture et se joint au parti du maire, Lévis Force10.

Mme Demers a fait une chaude lutte à Gilles Lehouillier aux élections municipales de 2013, terminant deuxième pas très loin derrière M. Lehouillier.

Elle se présentera en novembre à ses côtés, au sein de Lévis Force10-Équipe Gilles Lehouillier. Elle tentera de décrocher le poste de conseillère dans le district de Villieu, à Saint-Nicolas. Mme Demers a été conseillère municipale de 2001 à 2009 et s’est impliquée de façon soutenue dans sa communauté.

Le maire de Lévis a aussi présenté deux autres nouvelles candidates. Amélie Landry, directrice de l’organisme Ressources-Naissances, très implanté à Lévis, briguera les suffrages dans le quartier Bienville.

Ce district est actuellement représenté par une grosse pointure du cabinet Lehouillier, Robert Maranda, qui est le maire suppléant, vice-président du comité exécutif et président du comité des Finances.

M. Maranda prendra sa retraite, a-t-il annoncé mercredi.

Dans le district de Charny, la notaire et enseignante Karine Lavertu tentera sa chance. Mme Lavertu est très engagée dans des organismes comme Multi-Art Chutes Chaudière, le Fonds d’entraide Desjardins et Passion Canin.

Michel Patry, président de la Société de transport de Lévis prendra aussi sa retraite, après avoir rendu son rapport sur le comité de transport et de mobilité.

René Fortin, qui représentait Villieu, quitte aussi la politique. Les trois conseillers qui partent ont été salués par le maire Lehouillier.

«Jamais dans mes années en politique je n'ai vu une équipe aussi organisée», a-t-il témoigné.

Les annonces de mercredi portent à sept le nombre de femmes dans l’équipe du maire, qui a manifesté cette semaine son intention de s’approcher de la parité hommes-femmes.

Une vingtaine de candidatures ont été analysées. «Lorsqu’on choisit nos candidats, on va au-delà de toute partisannerie et on veut que le comité nous propose les meilleurs», a commenté Gilles Lehouillier.

Il reste encore deux annonces à faire, a souligné le maire, ce qui signifie que deux membres actuels doivent aussi annoncer qu'ils ne se représenteront pas.

«La semaine prochaine nous annoncerons deux nouvelles candidatures», probablement un homme et une femme. Sur la rumeur qui circule à l'effet que la présidente démissionnaire de la Chambre de commerce de Lévis, Karine Laflamme, pourrait être du lot, le maire s'est fait mystérieux.

«On a entendu parler de Mme Laflamme, mais on ne peut rien vous confirmer.»