Jouer au président, 140 caractères à la fois

WASHINGTON | Si je n’ai pas lu une bonne dizaine de ces articles prophétisant l’éclatement du parti républicain aux États-Unis, je n’en ai pas lu un. Ce «Grand Old Party», comme on le surnomme affectueusement ici, doit son retour à la Maison-Blanche à Donald Trump et c’est une dette qu’il porterait comme un boulet. J’ai mes doutes.

Hier encore, dans le Washington Post, un de ces articles titrait, plein d’espoir : «Alors que Trump se débat, les républicains se montrent de plus en plus mal à l’aise.» Plusieurs sources anonymes (et quelques-unes à découvert) évoquaient un trouble grandissant devant l’incapacité du président de prendre un peu de recul par rapport à l’actualité.

La conséquence, c’est ce flot quotidien de messages sur les médias sociaux, agressifs et souvent méchants, que Donald Trump envoie. Simplement depuis dimanche (et sans compter ce matin), il s’en est pris à tous les grands médias américains («fake news»), au maire de Londres (pathétique), aux tribunaux (lents et politiques) et même à son propre département de la Justice (trop «politically correct»).

ON GARDE LE CAP

Les élus démocrates déchirent leurs chemises, mais les républicains émettent à peine un «bof». À l’exception de quelques sénateurs, toujours les mêmes (Collins du Maine, McCain et Flake de l’Arizona, Graham de la Caroline du Sud et Heller du Nevada), les républicains ont fait le choix de maintenir des rangs serrés derrière le président Trump.

Pire, certains se radicalisent. Clay Higgins, nouveau congressman de Louisiane, s’est distingué dimanche en postant sur Facebook un message appelant à ce qu’aucune pitié ne soit exprimée à l’égard de ceux qu’il appelle les «suspects islamiques radicalisés» : «L’entrée dans la patrie américaine devrait leur être sommairement refusée. Toute mesure devrait être engagée pour les chasser. Chassez-les, identifiez-les et tuez-les! Tuez-les tous!»

Il est où, vous pensez, ce Higgins? En prison? En institution psychiatrique? Non : toujours sur les bancs républicains à la Chambre des représentants. Pas étonnant que lui ou ses électeurs du troisième district de Louisiane ne voient rien de mal aux tweets intempestifs du commandant en chef.

LE PRENDRE AU MOT

Le réflexe de décortiquer les discours des chefs d’État fait partie des vieilles habitudes de ceux et celles qui essaient de comprendre où veut les emmener leur leader. Difficile de placer deux ou trois misérables petites phrases sur Twitter parmi ces allocutions travaillées, réfléchies, écrites et ré-écrites.

Pourtant, à la Maison-Blanche cette semaine, le débat était de savoir quel crédit, quelle valeur donner aux 140 caractères du président. D’un côté, sa secrétaire de presse adjointe, Sarah Sanders, dénigrait l’obsession des journalistes pour «la moindre virgule, le moindre point des tweets du président».

À l’autre extrême, un congressman républicain, Chris Collins, vantait l’aspect rafraîchissant des messages de Trump, qui «portent un regard sans filtre sur la façon dont le président considère le monde, que ce soit le terrorisme, les voyages, les emplois, l'économie, la réforme fiscale, la réforme de la santé.»