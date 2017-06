Alors que la saison estivale se pointe enfin le nez, les bières rafraîchissantes sont plus populaires que jamais. Parmi celles-ci, la bière blanche bénéficie d’un lien bien particulier avec le consommateur québécois qui l’a adoptée dès les années 1980.

En bouche : Pain frais, épices, bulleuse et ­citronnée

Pourquoi c’est bon ? Acidulée juste ce qu’il faut et autrement ­assez fruitée et ­épicée pour demeurer savoureuse tout en étant rafraîchissante. Simple et ­efficace.