La Maison Dauphine veut en offrir plus aux jeunes de la rue

La Maison Dauphine appelle la population, mais surtout les gens d’affaires, à être généreux à l’occasion de son 25e anniversaire afin d’offrir un service d’hébergement de nuit aux centaines de jeunes qu’ils accueillent chaque année.

«Hier, j’ai rencontré des jeunes tellement poqués, tellement souffrants, que quand ils arrivent (à La Dauphine), des fois tout ce qu’ils veulent, c’est prendre une douche, manger et dormir et comme une d’entre elles m’a dit, savoir que je ne me ferai pas violer cette journée-là», a mentionné avec émotions la comédienne et mère Guylaine Tremblay, porte-parole de la campagne de financement qui a été lancée mercredi.

Afin d’amasser 650 000$, la Maison Dauphine présentera à cinq occasions du 17 au 21 octobre prochain un spectacle inspiré de l’œuvre originale de l’Opéra Carmen, intitulé À cause de CARMEN, qui plongera les spectateurs dans l’univers des jeunes de la rue.

La Maison Dauphine souhaitent offrir dès l’hiver prochain un service d’hébergement de nuit aux jeunes de 12 à 29 ans qui fréquentent le lieu de la rue d’Auteuil.

«Ça vient combler un certain trou dans l’offre de La Dauphine, puisqu’il n’y avait rien pour la nuit», a expliqué le président de la Fondation, André Marceau, qui reconnaît qu’«il y a du travail à faire» pour faire connaître davantage l’organisme.

Unissant leurs voix au maire de Québec, patron d’honneur du 25e anniversaire des Œuvres de la Maison Dauphine, les représentants du Mouvement Desjardins et de Cominar, impliqués dans la campagne, ont appelé mercredi la communauté d’affaires de Québec à être généreuse en devenant présentateurs-associés du spectacle en production.