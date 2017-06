La Mastigouche fidèle à elle-même

LAC AU SABLE | Décidément, le territoire de la réserve faunique de Mastigouche me surprendra toujours pour la qualité de sa pêche. La semaine dernière, nous avons vécu encore fois une aventure extraordinaire.

Dans le passé, j’avais déjà fréquenté le secteur du Lac au Sable de la réserve pour la chasse du petit gibier. Désormais, j’ai inscrit ce dernier sur ma liste des meilleurs secteurs de pêche.

Ce secteur est situé à 36 kilomètres au nord de l’accueil Pins-Rouge, en plein centre de la réserve. Les chalets sont tous situés sur la mince bande de sable qui sépare deux lacs, à l’ombre d’immenses pins rouges.

«Ce que j’aime particulièrement de ce secteur, c’est le fait qu’il compte 35 lacs de pêche, qui sont à peu près tous petits, donc faciles à pêcher, d’expliquer le directeur de la réserve, Éric Harnois. De plus, nous appliquons le système d’ouverture différée des lacs du secteur, ce qui assure aux amateurs qui nous visitent une belle qualité de pêche tout au long de la saison.»

Effectivement, nous avons été à même de le constater sur les différents lacs où nous avons pu déjouer des belles mouchetées. Pendant que mes compagnons d’excursion connaissaient du succès avec la Lake Clear de couleur argent et orange et le Fish Flasher de couleur argent et bleue de Bruno Morency, personnellement, j’avais de très belles réponses avec la Muddler Minnow traditionnelle et le streamer Mickey Finn. Les truites étaient vraiment affamées, s’attaquant vigoureusement à nos offrandes.

De belles nouveautés

Sur l’ensemble du secteur du Lac au Sable, l’accès aux lacs se fait très bien. Pas nécessairement besoin d’avoir une camionnette. Dans certains cas, vous pouvez quasiment sauter dans la chaloupe en sortant de votre voiture.

Pour la saison 2018, il y aura plusieurs nouveautés sur le territoire. D’une part, il deviendra une véritable destination de pêche pour toute la saison. Il n’y aura plus de saison de villégiature comme avant. Les gens qui s’y rendent pourront toujours profiter de certains équipements sur place, mais la vocation première va devenir la pêche.

L’autre grande nouvelle, c’est que tous les chalets sur le site présentement seront détruits et remplacés par six chalets types de la Sépaq. Cinq pourront accommoder quatre personnes et un six personnes.

«Nous étions parfaitement conscients que les chalets ne répondaient plus aux attentes de la clientèle des pêcheurs d’aujourd’hui, d’expliquer le directeur. Nous allons donc fermer le site au mois d’août afin de procéder au début des travaux. À moins que le ciel ne nous tombe sur la tête, tous les nouveaux chalets seront disponibles pour la saison 2018. Nous sommes tellement confiants que nous les offrons déjà en location dans le système pour les gens qui voudraient réserver pour l’an prochain. Nos plans sont faits, les ententes sont prises. Les travaux vont rouler rondement afin de redonner à ce site exceptionnel ses lettres de noblesse.»

Pour tout savoir sur les disponibilités d’ici à la fin de la saison, les coûts et les services, vous pouvez joindre directement les gens de la réserve au 819 265-2098. C’est certainement la façon la plus rapide d’avoir de l’information. Si vous décidez de visiter ce secteur de pêche, vous allez vous en souvenir longtemps.