L’atterrissage du rebelle

Ça se sentait déjà au printemps 2012. Les trois leaders étudiants du Printemps érable, Martine Desjardins, Gabriel Nadeau-Dubois (GND) et Léo Bureau-Blouin, étaient taillés sur mesure pour la politique active.

Cinq printemps plus tard, GND fait son entrée à l’Assemblée nationale. Le nouveau député de Gouin pour Québec solidaire ne passera pas inaperçu. Polarisant et d’une habileté oratoire redoutable, il fera en sorte que ceux qui ne l’aimaient pas le détesteront davantage. Ceux qui l’aimaient risquent de frôler l’idolâtrie.

Convergence avortée

Pour le Parti québécois et Jean-François Lisée, son atterrissage au parlement augure mal. Porteur d’une convergence avortée brutalement, sa vision fortement sociale-démocrate vient aussi concurrencer un PQ déjà affaibli et en quête de sa propre identité politique.

Face à la CAQ, l’effet de contraste entre QS et les troupes conservatrices de François Legault n’en sera que plus saisissant. Et ce, autant sur les questions économiques que sur les questions sociales et identitaires.

Pour le gouvernement Couillard, c’est l’arrivée d’un adversaire corsé sur le plan idéologique. Bête noire des libéraux durant la grève étudiante, la présence de GND en période de questions, dans les corridors du parlement et en conférences de presse, risque fort de leur donner de l’urticaire.

Péché d’arrogance

Sans alliance PQ-QS en vue des élections de 2018, les poussées d’urticaire du côté gouvernemental ont néanmoins de bonnes chances de se calmer rapidement. Convaincus d’être reportés au pouvoir en partie grâce au divorce fracassant des solidaires et des péquistes qui leur laisse la voie libre, bien des libéraux se délecteront privément des performances de GND.

À s’en réjouir trop vite, les libéraux commettront cependant un péché d’arrogance. Car s’il est vrai que la mort de la convergence PQ-QS les libère du spectre d’un bloc électoral apte à menacer leur quasi-monopole au pouvoir, il est aussi vrai que les campagnes électorales produisent des résultats de plus en plus imprévisibles...