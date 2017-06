Le Grand Prix dit merci à Lance Stroll

Grâce à la présence du jeune pilote Lance Stroll, du beau temps et de son 50e anniversaire, le Grand Prix devrait attirer ce week-end de 10 à 15 % plus d’amateurs de F1 qu’au cours des dernières années.

Ce qui devrait lui permettre de franchir à nouveau la barre des 270 000 entrées pour les trois jours.

Ainsi, si tout «roule» comme prévu, le promoteur François Dumontier réussira cette fois à boucler son Grand Prix en santé financière.

GROSSE FACTURE

Il faut dire qu’en raison de l’appétit vorace de l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, le Grand Prix du Canada coûte de plus en plus cher à organiser.

Tout compris, la facture devrait approcher les 45 millions de dollars cette année, cela incluant les coûts d’organisation et la facture annuelle de l’acquisition des droits.

Ne pouvant plus s’autofinancer avec les seuls revenus de billetterie et de commandites locales, voilà pourquoi les gouvernements contribuent depuis 2010 au financement de l’événement.

Ecclestone a vendu l’automne dernier son empire de la F1 au groupe américain Liberty Media. Les nouveaux «maîtres» de la F1 sont certes plus gentils, mais cela ne change en rien la facture à payer...

Fini la «faste» période où le promoteur faisait passablement d’argent avec le Grand Prix, comme c’était le cas à l’époque de Normand Legault.

Il faut dire que «ses» Grand Prix bénéficiaient du lucratif apport financier d’un commanditaire en titre. Sous ce chapeau se sont succédé les Labatt, Player’s, Molson et Air Canada.

COMMANDITAIRE RECHERCHÉ

Après plusieurs années, François Dumontier n’a pas encore réussi à dénicher un nouveau commanditaire en titre, lequel pourrait lui rapporter une cagnotte d’au moins 5 millions $ l’an.

Lorsque M. Dumontier a pris la relève de M. Legault à partir du Grand Prix de 2010, Bernie Ecclestone avait changé la donne en devenant extrêmement gourmand envers les organisateurs du Grand Prix.

Il exigea initialement la somme annuelle de 15 millions pour acquérir les droits d’organiser une course de F1 à Montréal. Comme cette facture ne pouvait s’autofinancer à même les revenus du Grand Prix et qu’aucun grand commanditaire ne voulait assumer la note, il ne restait qu’une solution.

L’APPORT GOUVERNEMENTAL

Comme il s’agit du plus grand événement touristique à se tenir annuellement au Canada, la ville de Montréal, de concert avec les gouvernements de Québec et d’Ottawa, et Tourisme Montréal, ont décidé de se partager ladite facture des droits de la F1.

Aujourd’hui, cette facture annuelle s’élève à 19 millions de dollars.

À cette «note» annuelle, il faut ajouter la facture de la réfection des paddocks du Circuit Gilles-Villeneuve, laquelle va s’élever à 48 millions $ lorsque les travaux seront terminés, l’an prochain. C’est la Ville qui l’assume... avec l’aide de Québec.

Heureusement, la tenue du Grand Prix a été renouvelée pour cinq années additionnelles, soit jusqu’en 2029. La Ville aura au moins une dizaine d’années pour amortir le coût de la rénovation des paddocks de F1. Et souhaitons longue carrière à Lance Stroll, il en va du succès du Grand Prix.