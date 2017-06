L'enfer pour circuler dans le Vieux-Québec

La circulation est infernale dans le Vieux-Québec à cause de la multiplication des chantiers. Pointant des «problèmes de coordination», le maire a sommé ses fonctionnaires de trouver des solutions.

Le printemps a été difficile pour la construction. D’abord la pluie, ensuite une grève d’une semaine des ouvriers. La Ville de Québec tente de rattraper le retard accumulé, ce qui fait que les travaux se bousculent un peu partout, a expliqué le maire de Québec, Régis Labeaume.

C’est particulièrement problématique entre les murs du Vieux-Québec, où se rendre du point A au point B relève de l'exploit. Les automobilistes se butent à des détours sur plusieurs artères. Le fait que la rue Saint-Jean soit piétonnière sur sa portion intramuros pendant la saison estivale ajoute aux difficultés.

Même le maire Labeaume et le responsable des travaux publics, Jonatan Julien, sont restés pris dans le trafic mercredi. «Il est arrivé ici en beau tabarouette», a témoigné M. Labeaume.

«On a eu une grosse discussion au comité exécutif à matin (mercredi). On veut pour 17h des changements à ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. (...) Il y a eu une erreur quelque part.»

La Ville avait déjà annoncé que les chantiers atteindraient un nombre record cet été dans ses rues.

Mais il y a tout de même eu un «problème de coordination» à quelques endroits, soutient l'élu. «Il y en a une couple qui ont été échappés, je pense.»

Le maire a un début de réponse pour la situation qui sévit dans le Vieux-Québec. «Les travaux dans la côte du Palais, ça ne devait pas se passer dans le jour. On va faire même des cédules de nuit pour faire ça le plus rapidement possible en ville parce que c’est compliqué. Je comprends très bien la population, mais la pluie et la grève, on n’y peut rien.»

Quant au reste de la ville, où les cônes orange ont poussé comme des champignons au cours des dernières semaines, Régis Labeaume estime que c’est «normal» et atteste que la municipalité n’a «pas le choix» de procéder aux travaux. Mais «il faut que ça circule avec le plus de fluidité possible», plaide-t-il.