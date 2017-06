Les Blue Jays ont besoin de 10 manches

Les Blue Jays de Toronto ont frappé deux longues balles en 10e manche pour venir à bout des Athletics d’Oakland par la marque de 7-5, mercredi, en Californie.

Le joueur de troisième but Josh Donaldson a porté la marque à 6-4 à l’aide son septième circuit de la saison, une frappe bonne pour deux points. Justin Smoak a étiré les bras pour une deuxième fois dans le match quelques minutes plus tard alors que les sentiers étaient vides.

Les favoris locaux ont ajouté un point en fin de 10e manche sur un simple de Matt Joyce, mais ont été incapables de compléter la remontée.

Smoak a conclu le duel avec trois coups sûrs et deux points produits, lui qui a réalisé 17 coups de canon depuis le début du calendrier régulier.

Kevin Pillar a également expédié un tir hors des limites du terrain, terminant la journée avec trois points produits.

Le Québécois Russell Martin a été blanchi en trois présences officielles au bâton, obtenant un but sur balles.

Le partant des Jays Francisco Liriano a passé cinq manches sur la butte, allouant trois points mérités, six coups sûrs et un but sur balles.

Parfait pendant une manche, Ryan Tepera (4-1) a signé son quatrième gain de la campagne. Roberto Osuna a obtenu son 14e sauvetage en 2017.

Dans le camp adverse, Jharel Cotton a alloué quatre points, quatre coups sûrs et autant de passes gratuites en six tours au bâton. Frankie Montas (1-1) a encaissé la défaite.

Le joueur de troisième but Trevor Plouffe a réussi son septième circuit de la campagne en quatrième manche. Khris Davis a de son côté été à l’origine de deux points.

Les vainqueurs, qui ont commis une erreur en défensive, ont été dominés 8-6 dans la colonne des coups sûrs.

L’équipe californienne avait enlevé les deux premiers duels de cette série de trois.