Les employés de duBreton se sont fait voler plus de 300 000$

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le syndicat des employés de l’usine d’abattage et de transformation du porc duBreton à Rivière-du-Loup s'est fait voler 319 000 $, a confirmé la CSN mercredi.

Différents stratagèmes auraient été mis en place pour subtiliser les montants, dont des sommes subtilisées à même le compte de banque et des «per capita» à remettre aux différentes instances qui n’ont pas été versées.

«C’est seulement une seule personne qui était membre du comité exécutif, tous les autres membres ne sont pas impliqués», a confirmé Nancy Legendre, présidente du conseil central CSN au Bas-Saint-Laurent.

Ce syndicat représente plus de 400 travailleurs, ce qui signifie un vol d’environ 750 $ par travailleurs.

Pour l’instant, aucune plainte n’a été déposée à la Sûreté du Québec.

La priorité pour le syndicat est de récupérer les sommes.

«Quand on se syndique, on veut être en mesure de faire vivre notre syndicat. Une caisse syndicale vide à l’heure où on se parle, ce n’est pas très aidant. Pour les membres, prioritairement on souhaite vouloir récupérer les sommes», a aussi dit madame Legendre.

Elle a ajouté que les sous n’appartiennent pas à la CSN mais aux membres.

La personne visée n’est actuellement plus au sein de l’exécutif.

L’entreprise pour sa part a dit être au courant de la situation et laisse le syndicat mener son enquête.

Ce syndicat avait défrayé la manchette l’an dernier pour avoir protesté contre la décision des patrons d’encadrer les pauses-pipi limitées à trois fois par semaine en dehors des pauses et de l’heure des repas.