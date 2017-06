Les inégalités, la peste des temps modernes!

Barack Obama a séduit Montréal par sa présence et son allocution au Centre des congrès devant un auditoire de 6 000 personnes, selon ce qui nous est rapporté dans les médias. C’est à la suite de l’initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain que l’ex-président se retrouvait chez nous pour partager ses réflexions et sa vision de l’avenir. Son aura permettra peut-être de donner du poids à des réflexions semblables qui ont été énoncées au fil des dernières années et qui sont demeurées lettres mortes.

L’ex-dirigeant a mis une insistance particulière sur la nécessité de combattre et de réduire les inégalités économiques afin d’assurer la paix. Ses propos sur le climat ou sur l’ordre mondial construit après la seconde guerre mondiale n’étaient pas moins pertinents, mais on pouvait sentir l’urgence d’agir sur les inégalités sociales et économiques pour apaiser les tensions à l’échelle de la planète et vaincre éventuellement le terrorisme. Dans un rapport paru au milieu de la présente décennie, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) estimait déjà que la plus grande menace pour la paix mondiale était constituée par la croissance des inégalités, tant entre les nations qu’entre les citoyens d’un même pays.

Je ne crois pas que ce soit par hasard qu’on ait confié à la présidente et chef de direction de Gaz métropolitain le soin d’animer la conversation qui a suivi l’allocution de monsieur Obama. Madame Brochu avait déjà manifesté des préoccupations similaires devant d’autres auditoires en invitant les chefs d’entreprise et les actionnaires à réduire leur marge bénéficiaire pour assurer un meilleur développement social. Guy Cormier, le principal dirigeant du Mouvement Desjardins, avait lui aussi manifesté ses convictions pour une mondialisation plus humaine, remettant en question les façons de faire qui ont accru les inégalités démesurément. Ce ne sont pas les seuls chefs de grandes entreprises qui partagent ce souci d’un monde plus égalitaire pour s’éloigner du chaos.

Des leaders de la communauté des Affaires s’inquiètent, aujourd’hui, des effets néfastes des politiques d’austérité ou de rigueur budgétaire et c’est tant mieux, toutefois, cela ne devrait pas faire oublier les alertes des imminents économistes, comme les Stiglitz, Krugman, Picketty, lancées depuis presqu’une décennie. Il ne faudrait pas également négliger les luttes menées par les grands syndicats et une multitude d’organismes communautaires pour endiguer le néolibéralisme et tendre vers une plus grande égalité sociale. Nous devons aussi nous souvenir des fondations québécoises qui se sont montrées soucieuses de la croissance des inégalités occasionnées par les politiques d’austérité de nos gouvernements.

Le discours d’Obama est rafraichissant et alimente l’espoir, il demeure, toutefois, le propos d’un ancien chef d’État qui, même lorsqu’il était aux commandes, s’est buté à l’expression d’un capitalisme sauvage par les élus républicains du Congrès. Il a éprouvé de sérieuses difficultés à faire progresser sa vision sociale et son successeur s’emploie à refouler les progrès enregistrés sous sa gouverne.

Mince consolation pour nous, les Québécois, nous continuons d’occuper un territoire où les inégalités sociales seraient les moins grandes, malgré l’austérité libérale. Il reste à espérer que notre premier ministre Philippe Couillard, présent à l’évènement, ait bien écouté monsieur Obama et compris que son sabrage dans le modèle québécois ne peut que s’avérer dommageable pour notre avenir.