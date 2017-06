L’incompétence de Trump

Au lendemain de l’élection de Donald Trump, plusieurs se désespéraient de la formidable marge de manœuvre dont disposerait le nouveau chef de l’exécutif, avec le contrôle des deux chambres du congrès.

La semaine en cours est toutefois un excellent exemple pour nous montrer qu’on n’avait peut-être pas tant raison de s’en faire.

Plomber son décret

Premier élément, samedi dernier, lorsque Trump a réagi aux attentats de Londres par un tweet où il réclamait que les tribunaux autorisent son travel ban , décret fermant les frontières aux ressortissants de plusieurs pays musulmans.

Or, les procureurs du gouvernement s’emploient justement à démontrer que la mesure n’est pas une interdiction d’entrée, ce qui est proscrit par la jurisprudence américaine. Par le choix de ses mots, le président vient de plomber lui-même son décret.

Une équipe spécialisée

On avait aussi annoncé que, pour répondre aux multiples enquêtes et allégations concernant la Russie, on créerait une task force. Il s’agit d’une équipe spécialisée qui éviterait au reste de la Maison-Blanche de se détourner de l’application du programme politique.

À la veille de la comparution de l’ancien président du FBI James Comey, la structure n’est pas encore en place. Pourquoi ? Trump a tenu à mettre à sa tête son avocat personnel et on ne trouve personne qui veut travailler avec lui.

Aucune mesure adoptée

À quelques semaines du congé estival, les élus républicains constatent finalement qu’ils retourneront chez eux sans qu’une seule mesure importante ait encore été adoptée. On pointe du doigt le président de la chambre, Paul Ryan, mais également la Maison-Blanche, dont les priorités n’ont pas cessé de changer depuis janvier.

Les raisons de craindre la présidence de Donald Trump étaient donc nombreuses. Jusqu’ici, il semble toutefois que son incompétence et celle de son entourage soient la meilleure garantie sur laquelle on pouvait compter.