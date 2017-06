Lisée a appelé Nadeau-Dubois par simple courtoisie pour son arrivée à l'Assemblée nationale

L’appel de Jean-François Lisée pour souhaiter la bienvenue à Gabriel Nadeau-Dubois à l’Assemblée nationale ne signifie pas la fin des hostilités avec Québec solidaire.



Comme les deux autres chefs de parti, Jean-François Lisée a téléphoné au nouvel élu puisqu’il devait s’absenter le jour de son assermentation pour assister au discours de l’ex-président Barack Obama.



«Je pense que c'est la courtoisie élémentaire, lorsqu'un nouveau député vient à l'Assemblée nationale, de lui souhaiter la bienvenue, a commenté le chef péquiste mercredi matin. On l'aurait fait en discours s'il n'y avait pas eu M. Obama hier. Et puis ce que j'ai fait, je lui ai laissé un message. Je n'ai pas réussi à lui parler directement. Il m'a répondu par texto.»



«Je lui ai dit que je serais content de continuer à travailler avec lui sur les dossiers pour nos concitoyens», a-t-il ajouté.



Toutefois, pas question d’un apaisement entre les deux formations politiques, qui sont à couteaux tirés depuis que le congrès de Québec solidaire a rejeté la convergence souverainiste proposée par le Parti québécois.



«On va avoir un candidat péquiste dans le comté de Gouin, ils ont annoncé qu'il y aurait un candidat QS dans le comté de Rosemont, donc ce sont des adversaires politiques, affirme Jean-François Lisée. Et plus ils auront de succès, plus les libéraux ou les caquistes auront de chances de former le gouvernement. Alors, ce sont des adversaires. Mais je suis toujours courtois avec les adversaires.»



