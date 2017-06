Mark Lafleur encore accusé pour violence conjugale

Mark Lafleur vient d’être accusé de séquestration, de voies de fait, de menace de mort et de possession de drogue en vue d’en faire le trafic. Il était de retour au palais de justice de Saint-Jérôme hier, et la Couronne s’est opposée à sa libération.

La même journée, les enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation relativement à un événement qui serait survenu à sa résidence de Blainville, quelques jours plus tôt. Cette fois-ci, c’est une chicane de couple qui aurait dégénéré qui a mené à son incarcération. Lafleur et la présumée victime étaient alors intoxiqués, a-t-on appris.

Il a d’ailleurs déjà été condamné pour violence conjugale en 2009. Il avait reconnu avoir battu et menacé une ex-copine pendant près d’un an et demi. Lafleur a aussi des antécédents en matière de conduite avec les facultés affaiblies et de possession de drogue, ainsi que pour plusieurs bris de conditions.