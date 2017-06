Phil Roy se présente à un bal de finissants en Beauce

L’humoriste Phil Roy était de passage à Sainte-Marie-de-Beauce le week-end dernier pour y présenter son spectacle à la salle Méchatigan. Il a profité de son passage pour rencontrer des étudiants qui se rendaient à leur bal des finissants.



C’est la page Facebook de la polyvalente Benoît-Vachon qui a publié des clichés sur lesquels on y voit l’humoriste en compagnie de jeunes diplômés.



Phil Roy est arrivé sur les lieux dans un immense tracteur, conduit par Jason Turmel, un des étudiants qui se rendait à son bal.



«Ce fût certainement un passage remarqué et apprécié des finissants, des parents et des gens du public présents», peut-on lire sur la page Facebook de la polyvalente.



Phil Roy a d’ailleurs témoigné de son expérience avec les étudiants dans son spectacle, qualifiant le bal de «malade».