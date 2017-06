Quel avenir pour les terrains réservés au SRB?

QUÉBEC | Maintenant que le projet de service rapide par bus (SRB) a été abandonné par la Ville de Québec, l’administration municipale se demande ce qu’elle fera avec les terrains qu’elle avait acquis pour sa réalisation.

Entre autres, la Ville avait fait l’acquisition, au coût de six millions $, d’un terrain occupé par deux édifices fédéraux sur la rue de la Croix-Rouge, au cœur du quartier Saint-Roch. L’administration municipale projetait d’y construire un des principaux terminus du service rapide par bus.

Même si le projet de SRB a été abandonné, la ville procède quand même à la démolition des deux édifices fédéraux qui s'y trouvent et elle conservera le terrain. «Quelque part en juillet, on devrait avoir terminé la démolition. On va remettre les lieux en état parce qu'il n'y a pas de perspective de construction avant 2019», a expliqué le conseiller municipal Rémy Normand, qui est aussi président du Réseau de transport de la Capitale (RTC). «On est en phase de conception», a précisé M. Normand.

Le RTC projette d'y déplacer son ancien terminus de la bibliothèque Gabrielle-Roy, tout en planifiant l’aménagement afin de permettre le passage d’un nouveau système de transport en commun, au besoin. «Dans le futur, s'il y a quoi que ce soit d'autre, un tramway ou un SRB, on aura l'espace nécessaire pour construire les quais d'embarquement et de débarquement pour ces installations-là», a mentionné le président du RTC.