S’entretuer

J’étais médusé en prenant connaissance des propos tenus par un élu républicain du Congrès qui appelait à chasser, à identifier et à tuer les suspects «islamiques radicalisés». Je croyais l’Amérique à l’abri de dirigeants qui font fi de l’état de droits en appelant à des exécutions sommaires comme le président philippin Duterte dans sa chasse aux trafiquants de drogue. Or, il semble qu’aucun continent ne soit épargné par la bêtise destructrice.

Djihadisme gagnant

Le jour où les citoyens des pays occidentaux se transformeront en chasseurs solitaires pour abattre des compatriotes qu’ils redoutent, voire se transformer en loups solitaires, les terroristes auront triomphé. Les attentats dans ces pays ont bien sûr comme utilité d’effrayer et, plus encore, d’augmenter les tensions et la méfiance entre les communautés d’origines différentes au plan ethnique ou religieux.

Si, dans l’imaginaire collectif, les citoyens d’origine arabe ou musulmane sont vus comme de potentiels terroristes et si ceux-ci se sentent menacés au point de prendre les armes pour se défendre, les populations auront donné aux architectes de l’islamisme radical la guerre civile qu’ils veulent provoquer. Nous en avons observé un épiphénomène avec le cousin d’une victime de la tuerie de Québec parti de la Grande-Bretagne et venu menacer de tuer l’auteur du carnage et sa famille.

Agir efficacement

À court terme, l’optimisation de la sécurité prime et les ressources doivent être en accord avec la gravité de la menace. Les auteurs des attentats sont souvent connus des forces de l’ordre et devraient être incarcérés avant leur délit.

À moyen terme, il faut briser la ghettoïsation engendrée par le communautarisme et favoriser une meilleure mixité des diverses composantes d’une société en les rassemblant autour d’un socle commun de valeurs. C’est ainsi que les citoyens ne verront plus la différence comme une menace et s’éloigneront des particularismes culturels qui vont jusqu’à les séparer dans les cimetières.