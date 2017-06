Sommes-nous en guerre?

«Quand nous sommes en temps de paix, rien n’est plus sacré que les libertés individuelles et l’égalité devant la loi.

«Mais lorsqu’un pays est en guerre, son gouvernement instaure la censure, interdit la liberté de réunion et d'aller et venir, interne les opposants dangereux ou les dissidents et n'hésite pas à fusiller ceux qui collaborent avec l'ennemi. Tous les régimes, même démocratiques, se plient à la discipline militaire la plus stricte en vue de la victoire finale.»