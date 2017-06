Stonic, le nouveau VUS compact de Kia

Kia vient de dévoiler des croquis de son futur VUS compact Stonic – nom formé des mots Speedy et Tonic. D’ailleurs, des versions prototypes en habit de camouflage ont déjà été vues en essai plus tôt cet hiver. Inspiré des VUS haut de gamme dans la gamme Kia, le nouveau Stonic présentera des lignes plus européennes. Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est ce qu’il y aura sous le capot.

Ce Stonic nous arrivera très prochainement dans la seconde moitié de 2017 dit le communiqué de Kia. Il sera motorisé par un moteur essence dont on ignore encore la fiche technique. Mais le constructeur sud-coréen, jumelé avec Hyundai, a annoncé plus tôt qu’il y aura une version électrique en 2018 du même Stonic.

À fond avec les utilitaires électrifiés

Quand on regarde la gamme de véhicules à venir chez Kia, on s’aperçoit qu’il y aura trois véhicules électrifiés de type VUS compact. Outre ce Stonic, Kia lancera son Niro en version hybride rechargeable, puis en version tout électrique. C’est sans compter l’autre petit utilitaire Soul EV qui verra son autonomie grimper à 180 km en 2018.

Kia voit donc très bien un mariage VUS et électrique s’opérer dans le marché des utilitaires. Pour appuyer son choix, Kia dit que l’an dernier il a vendu plus de Niro que de Hyundai Ioniq sur l’ensemble de ses marchés.