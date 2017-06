Tentative de meurtre dans un IGA: Xavier Roy condamné à une peine globale de cinq ans

Trouvé coupable de tentative de meurtre à l’égard de deux de ses anciens collègues, un jeune homme de 20 ans de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a vu son sort être scellé lorsqu’il a été condamné à une peine globale de cinq ans moins un jour de détention.



Pour l’étape ultime de ce procès qui a eu lieu en début d’année, plusieurs familles déchirées par le drame étaient présentes dans la salle.

D’un côté, les parents de Xavier Roy prenaient place, dont sa mère qui laissait voir à travers son regard la tendresse et la peine immense qu'elle ressent par rapport au geste insensé posé par son fils.



De l’autre, il y avait les familles des victimes, dont la mère du garçon qui a courageusement fait face à son agresseur le soir du 12 juin 2015.



Tentative de meurtre



«Lors de cette agression, tu as touché à ce que j’ai de plus précieux : mes enfants... comme tu es aussi ce qu’il y a de plus précieux aux yeux de tes parents», a d’ailleurs dit la mère de famille qui a souligné que «les images et émotions ressenties à ce moment resteront à jamais gravées dans sa mémoire».



Ce soir-là, lorsque Roy, mené par un désir de vengeance et armé d’un pistolet à plomb a fait irruption dans les locaux du IGA des Sources où il avait donné sa démission quelque temps auparavant, il s’en est pris à deux collègues qui ne lui avaient jamais rien fait.

«D’ailleurs, malgré l’injustice vécue par mon fils (qui a reçu des coups de couteau à la tête), jamais il n’a dit de mal contre toi», a ajouté la dame.

Suggestion commune

C’est de façon commune que le poursuivant, Me René Verret et l’avocat de l’accusé, Me François Cauchon, ont fait la suggestion de sentence au juge Serge Francoeur qui a accepté de l’entériner.



«Selon le rapport présentenciel, l’accusé demeure à risque de refouler ses émotions et, à court terme, s’il est sous contrôle, le risque demeure présent à plus longue échéance», a tenu à préciser Me Verret.



Pour cette raison, les avocats ont cru bon ajouter une période de probation au jeune homme qui est détenu de façon préventive depuis l’équivalent de trois ans.



«À l’intérieur de chaque être humain, il y a des ressources et je vous souhaite de redevenir un actif pour la société», a finalement dit le magistrat avant de condamner l’accusé.

Ce qu'ils ont dit

Xavier Roy

«Je m’excuse aux familles des victimes, mais aussi à ma famille».



« Je sais que ça a été très difficile et je suis conscient que ça a été un drame pour tout le monde».



Le père de Xavier Roy

« Il y a des gens qui l’ont intimidé chez IGA des Sources à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui sont encore en liberté, et ce sont eux qui ont créé ça».



« D’un côté comme de l’autre, il n’y a pas de gagnants, mais les vrais criminels, les vrais bandits, ce sont les gens qui ont intimidé mon fils».