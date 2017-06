Un député porte fièrement une cravate d’Infoman à l’Assemblée nationale

Le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, a porté fièrement une cravate ayant appartenu à Jean-René Dufort, alias Infoman, à l’Assemblée nationale mardi.



L’élu péquiste en a fait mention mardi sur son compte Instagram... preuve d’authenticité à l’appui!

Dave Turcotte s’est procuré la «magnifique» cravate lors de l’encan Fringues célèbres, une levée de fonds d’Action Art Actuel, qui célèbre ses 30 ans cette année.

Tout indique qu'il s'agit même de la cravate que portait l'animateur sur l'affiche officielle de la 17e saison d'Infoman!

Nous déclarons cette 17ème saison ouverte! Une publication partagée par Émission Infoman (@infomantv) le 29 Août 2016 à 11h03 PDT

Des vêtements et accessoires ayant appartenu notamment à Martin Matte, Chantal Lamarre, Patrick Masbourian et Danielle Proulx étaient également mis aux enchères et ont permis à l’organisme de Saint-Jean-sur-Richelieu d’amasser 2250 $.