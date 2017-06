[VIDÉO] David Gilmour invite les Britanniques à voter pour le Parti travailliste

Les Britanniques sont appelés aux urnes le 8 juin prochain. David Gilmour, le chanteur de Pink Floyd, a cru bon faire une courte vidéo dans laquelle il invite les gens à voter pour le Parti travailliste.

«Le Royaume-Uni vote demain. Votez pour le peuple et non l’élite», peut-on lire dans une publication sur la page Facebook de sa femme, Polly Samson.

Dans la vidéo, on peut entendre Gilmour interpréter un extrait de la chanson Between The Wars de Billy Bragg. Il s’agit d’une chanson tirée de l’album du même nom qui avait été inspirée par la grève des mineurs britanniques de 1984-85.