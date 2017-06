Acheter sa borne à la quincaillerie

Les quincailleries n’ont pas le choix de se diversifier pour rester compétitives. Anticipant la demande, Canac vient d’introduire la vente de bornes de recharge pour les voitures électriques.

S’adaptant aux tendances du marché, Canac a conclu une entente avec le fabricant québécois Astria Technologies de Lévis pour la vente de bornes de recharge résidentielles au prix de 999 $ l’unité.

Pour le moment, l’offre est disponible exclusivement en ligne, mais avec l’arrivée de milliers de nouvelles voitures électriques sur les routes du Québec, les choses pourraient bien changer.

D’ailleurs, Dany St-Pierre, fondateur de l’entreprise, revient tout juste du salon commercial EV VÉ 2017 présenté à Toronto et les perspectives de développement sont plus qu’encourageantes.

«Depuis deux semaines, le téléphone ne dérougit pas. J’ai fait plus de soumissions en deux semaines qu’en deux ans», affirme-t-il.

Astria fabrique et distribue des bornes de recharge modulantes de 30 à 80 ampères. Avec l’augmentation des ventes de voitures électriques, M. St-Pierre anticipe une demande accrue au cours des prochaines années.

«L’infrastructure de bornes de recharge n’est pas prête», dit-il.

Bien se préparer

Tesla veut produire 500 000 véhicules par année à partir de 2018. Dès cette année, GM entend fabriquer 30 000 exemplaires de sa nouvelle Bolt, des chiffres à faire rêver les fabricants de recharges.

Chez Astria, on se positionne pour faire face à la demande. L’entreprise offre différents modèles de bornes, dont un avec écran qui permet d’accroître la rentabilité de l’équipement par la vente de publicité, par exemple. C’est sans compter la solution mobile qui l’accompagne et qui permet une meilleure gestion de l’utilisation.

«Il est possible de contrôler les bornes à distance pour qu’elles soient gratuites pour les employés le jour et payantes le soir après 17 h. On est capable de s’ajuster», a dit M. St-Pierre.

Auparavant Doc Borné, l’entreprise a changé d’identité en 2016 pour devenir Astria Technologies. Le fondateur estime avoir investi environ un million de dollars depuis le démarrage de son entreprise.

En plus de commercialiser ses propres produits, Astria est également distributeur de la borne Veefil, de la compagnie australienne Tritium.

Astria Technologies risque de dépasser ses prévisions de croissance puisqu’elle a déjà réalisé 75 % de ses ventes.

PME en bref

Centre-du-Québec - Investissement de 2,9 M$

Investissement Québec a annoncé mercredi un prêt de 2,9M$ à l’entreprise Planchers de Bois-Francs Wickham afin de réaliser un important projet de diversification. L’entreprise prévoit réaliser la construction d’une bâtisse de 15 000 pi2, de même que l’acquisition d’équipements de précision qui permettront de limiter les pertes et d’augmenter la productivité. Planchers de Bois-Francs Wickham entend développer ses parts de marché dans les planchers d’ingénierie qui gagnent de plus en plus en popularité notamment à cause de leurs coûts plus abordables et leur grande résistance à l’humidité. L’entreprise, fondée en 1989, compte 125 employés.

Régions du Québec - Un chef de file dans le domaine des VÉ

La Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents (GIVEI) annonce la nomination de Nadine Bernard au poste de PDG de l’organisme. Auparavant chez Nova Bus, Mme Bernard a le mandat de regrouper les intervenants du milieu afin de positionner le Québec en tant que chef de file dans le domaine des transports terrestres électriques et intelligents. Dans le cadre de ses fonctions précédentes, elle a entre autres piloté la refonte de la marque et l’offre produits de l’entreprise pour le Canada et les États-Unis. La GIVEI a été créée en avril 2017.