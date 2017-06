Bordeaux fête le vin: moins d’attente et plus de plaisir

L’attente tire à sa fin pour les amateurs de vins et les épicuriens qui ont fait le succès de Bordeaux fête le vin à Québec. L’événement biennal revient pour une quatrième édition et promet une expérience améliorée aux milliers de festivaliers.

Le porte-parole de l’événement, Philippe Lapeyrie, assure que les files d’attente qui ont marqué la précédente édition, en 2015, seront vite oubliées lors de la prochaine présentation, du 31 août au 3 septembre, sur les quais près de l’Espace 400e.

«Différentes choses ont été faites pour que le service soit plus rapide. [...] Quand on est dans un salon des vins, je pense qu’on veut s’amuser. On ne veut surtout pas attendre en file pour échanger avec un vigneron», concède-t-il, évoquant des stations remodelées.

Le sommelier, toujours aussi enthousiaste, participait au dévoilement de la programmation de l’événement, jeudi, en compagnie notamment du maire de Québec, Régis Labeaume, qui a estimé qu’une «véritable tradition» était née.

Pour tout le monde

Des dizaines de vignerons bordelais sont attendus pour faire déguster leurs produits réunis sous six appellations.

Les activités phares sont de retour, dont la plaza gourmande, consacrée aux produits culinaires québécois, le pavillon des épicuriens, porté par des chefs de Québec, la grande dégustation, la scène d’animation ou encore la soirée Bordeaux grilled cheese.

M. Lapeyrie en fait d’ailleurs le symbole d’une célébration qu’il souhaite la plus accessible possible. «Ce n’est pas un salon réservé aux gens de l’industrie. C’est un festival. [... ] On veut démocratiser la patente en disant oui, le grilled cheese, ça peut être servi avec un grand cru de Bordeaux», a-t-il lancé.

À noter qu’un nouveau passeport fait son apparition cette année. Sous la forme d’une carte à puce, il sera notamment accompagné de deux billets du RTC gratuits pour permettre un retour à la maison en toute sécurité.

Celui-ci est disponible dès aujourd’hui en prévente au coût de 35 $ sur le site web de l’événement. Il sera également offert dans les succursales SAQ à compter du 18 juin, avant de voir son coût augmenter à 40 $ la semaine précédant la fête.