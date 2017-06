Ces terrasses ouvrent officiellement en fin de semaine!

Plusieurs terrasses de la Vieille-Capitale ouvrent officiellement ce week-end. Ça commence dès jeudi soir et qui dit ouverture de terrasse dit beaucoup de plaisir!

Santé!

La Barberie – Jeudi 8 juin

Le pub de Saint-Roch vous offre en prime une performance du groupe Mauves, du Coco Band de DJ Yuki. Une belle soirée en perspective!

310, rue Saint-Roch

Shaker Sainte-Foy – Jeudi 8 juin

Un DJ s’occupe de l’ambiance dès 17h, mais le meilleur dans tout ça, c’est que le champagne vous est offert au prix coûtant.

2360, chemin Sainte-Foy

Cécile et Ramone – Jeudi 8 juin

Dj Seb A$$ sera sur les platines à partir de 17h. Il sera suivi d’un hommage à Bob Marley (Inus Aso) à 20h30. Pour rester dans le thème, on vous servira des bouchées à la jamaïcaine.

1061, boulevard Pierre-Bertrand

Les Maltcommodes – Jeudi 8 juin

LBA BAND vous fera danser sur les plus grands succès radiophoniques «actuels ainsi que les plus grands classiques des dernières décennies». Ça commence à 17h.

3333, rue du Carrefour

Le Corsaire – Jeudi 8 juin

Une vue magnifique sur le Château Frontenac, 12 lignes de fût, des bouchées festives. Que demander de plus? Les festivités débutent à 17h.

5955 rue Saint-Laurent, suite 101 (Lévis)

Houston Avenue Bar & Grill Lebourgneuf – Jeudi 8 juin

Thématique Rockabilly avec l’artiste Bloodshot Bill dès 17h. Ça risque de «groover»!

5700, boulevard des Galeries (Lebourgneuf)

La Belle et La Bœuf Sainte-Foy – Jeudi 8 juin

DJ sur place en plus de l’émission à Marto Napoli d’ÉNERGIE 98,9 en direct. De plus, c’est la chance de renouer avec le Burger Marto, gagnant du Burger Week 2016. Ça se passe à dès 16h!

2450, boulevard Laurier

Bar St-Josef – Vendredi 9 juin

Les amateurs de musique rock seront ravis. Il y aura un hommage à Avenged Sevenfold et Volbeat, mais ce n’est pas tout. «Foodtruck», démonstration de moto et prix de présence seront également au rendez-vous, dès 17h.

1194, boulevard Bastien

Pub universitaire – Vendredi 9 juin

Le pub est reconnu pour avoir l’une des plus grandes terrasses de la ville de Québec. Vous aurez droit à une prestation de Mc12. C’est DJ BERGUY et DJ SPIN qui prendront la relève. Une bonne façon de débuter votre fin de semaine en force à compter de 16h, vendredi.

2325, rue de l'Université

La Souche Limoilou – Samedi 10 juin

La microbrasserie vous propose un combo infaillible : nachos et bière. The Shoe Huggers s’occupe de vos oreilles et ça commence à 16h!

801, chemin de la Canardière

Deux22 – Samedi 10 juin

Dans leur cour intérieure assez sympathique merci, l’équipe du Deux22 vous invite à festoyer avec elle dès 17h. Au menu : spectacle de Jah & I ainsi que trois djs. On parle ici de Sam Brown, Véronique Parent et Clovis Jacob. BBQ, shopping VIP et plusieurs surprises, nous dit-on.

222, rue Saint-Joseph

Brasserie Artisanale La Korrigane – Samedi 10 juin

La brasserie vous offre un spectacle de Sidwell et Ladouceur dès 16h. Également, elle lance une nouvelle carte de cocktails.

380, rue Dorchester