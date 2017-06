C’est parti pour le week-end du Grand Prix

Le week-end le plus jet-set de l’année est officiellement commencé. Les festivités du Grand Prix de Montréal ont démarré en trombe hier avec de nombreuses soirées sous le thème de la F1 organisées à travers la métropole. Suivez-nous en fin de semaine pour toutes les photos et nouvelles des événements les plus jet-set en ville.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

«La frénésie de la F1 de Montréal est comparable aux festivités des différentes remises de prix à Los Angeles», remarque le comédien Yanic Truesdale lors de la soirée Dress to Kill. «Il y a quelque chose de magique dans l'air», poursuit-il.

Photo Instagram

Après un blitz de travail hier et aujourd’hui, Abeille Gélinas compte s’offrir une journée de congé, demain. Celle qui était derrière les platines de l’Auberge St-Gabriel hier en profitera pour célébrer en grand le deuxième anniversaire de son fils, Zayne Adam.

Photo Pierre-Paul Poulin

De son propre aveu, Joey Scarpellino a «toujours aimé les voitures». «J’ai commencé à travailler jeune, alors j’ai toujours pu me payer celles que je voulais», explique le comédien de 23 ans lors du BBQ de l’Auberge St-Gabriel, en compagnie de Camille D. Sperandio.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Évelyne Brochu était fière de porter une création des designers montréalais UNTITLED (Simon Bélanger et Jose Manuel Saint-Jacques) à l'événement Dress to Kill de l’hôtel W.