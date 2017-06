Vous vous ennuyez du rire attendrissant de votre bébé, de la voix suggestive de votre blonde ou des roucoulantes cordes vocales de votre chum? Cette tristesse, cette mélancolie auront dorénavant une solution numérique. Passez votre cellulaire au-dessus de votre bras et vous allez entendre... Eh oui. On est rendu là, comme ils disent dans les annonces de chars. Le jeune tatoueur Nate Siggard de Los Angeles vient de créer le tatouage sonore. Il a réussi à inscrire les symboles des sons qu’il glisse sous la peau de ses clients. Ensuite, avec une application de votre portable appelée «Soundwave», vous n’avez qu’à pointer l’appareil là où vous avez choisi de placer votre tatouage parlant et la lecture est instantanée. Le processus n’est pas recommandé si vous changez de conjoint(e) souvent. Mais, si vous êtes follement amoureux(se), vous pourrez vraiment dire que vous l’avez dans la peau.

Et ça s’en vient ici parce que Siggard travaille depuis quelques semaines à former un réseau mondial d’artistes du tatouage intéressés à sa technique et capables de la reproduire. Pour le client, ça jouerait dans les 150 à 200 dollars. Certains demandent un extrait d’une pièce musicale ou enregistrent la voix d’une personne chère qui est décédée. J’y pense. Crosby, à la fin des séries, s’il s’ennuie, pourrait se faire tatouer la voix de PK et le problème d’haleine serait réglé du même coup. Aux tatoueurs du Québec, une petite suggestion. Tatouez le son du beau temps, vous n’avez pas idée comment ce serait vendeur. Non seulement on profiterait du soleil, mais en plus, on l’aurait sur le bras.

Après avoir vu l’état de quelques-unes des rues de Montréal, Barak Obama a demandé à quand remontait le dernier bombardement.

La différence entre un capitaine de navire et un boucher? Quand le capitaine voit les côtes, il se dirige vers le port. Quand le boucher voit le porc, il se dirige vers les côtes.

Couillard se fait-il cuisiner par Trudeau quand il parle dans le beurre?

Parole d’enfant: «C’est ma grand-maman qui m’a picoté mes pantoufles.»

Selon Sylvio, les problèmes des boulangers sont croissants.

Aux gens de St-Lambert, faites-vous tatouer le bruit d’une F-1. Ainsi, au mois de juin, vous ne serez plus surpris.