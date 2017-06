Gala du 18e Festival ComediHa!: P-A Méthot transformé en Lady Gras Gras

P-A Méthot a fait son entrée sur la scène du Grand Théâtre, jeudi, en volant du plafond à la scène, et en dansant sur du Lady Gaga en collant et en bottes à paillettes. Comme il nous l’avait promis, on n’oubliera pas l’image de si peu.

En ouverture, il a parodié le spectacle de la mi-temps du dernier Superbowl, se glissant dans la peau de «Lady Gras Gras», avec une chorégraphie sur l’air de Bad Romance.

«Je ne peux pas croire qu’après ça vous allez trouver que Lady Gaga a une petite bedaine», a-t-il lancé d’entrée de jeu, un peu essoufflé. Dans son «suit de patate au four», il a entamé un numéro sur la peur du jugement. «Je ne suis pas transgenre, dit-il en regardant son costume. Je suis plus gras trans, genre...».

P-A Méthot est en terrain conquis à Québec. Plus tard, il a brillé dans chacun de ses numéros, dont celui consacré à sa mère et sa famille, puis à un autre sur La Voix. Il s’est moqué au passage de Louis-Paul, dont la voix s’apparente à «une scie à ciment dans une église».

«Il faudrait vraiment que quelqu’un dise à Pagliaro qu’il est mort il y a sept ans», a-t-il aussi lancé.

Strip-tease et magie

P-A Méthot avait rassemblé ses «chums» humoristes pour son 3e gala consécutif. On a beaucoup apprécié Martin Vachon, qui a raconté la pire audition de toute sa vie : celle pour une série de danseurs nus. Après être allé seul au 281 pour apprendre, il a confié s’être mis une patate pour remplir ses sous-vêtements lors de l’audition pour son strip-tease... Non, il n’a pas eu le rôle.

François Massicotte est venu raconter diverses expériences familiales, avant que Philippe Bond casse la baraque avec ses anecdotes à la limite de l’improbable. Ramassant les rires du début à la fin, il a raconté ses péripéties à la Guerre des clans avec sa mère et sa visite dans un camp de nudistes. «À 70 ans, les couilles quittent le nid familial», a-t-il constaté.

Le ComediHa! a reçu de la visite rare avec Alain Choquette, qui a offert un numéro assez troublant dans lequel le public était impliqué, avec des photos de politiciens. Ce serait long à expliquer, mais il nous a tous beaucoup impressionnés.

Jean-Claude Gélinas, sans Réjean

En deuxième partie, on retiendra le passage de Jean-Claude Gélinas, qui s’est présenté sans son costume de Réjean de Terrebonne.

Puis, les Denis Drolet se sont présentés sur scène déguisés en...2 Frères, prétendant avoir kidnappé les vrais 2 Frères. «Les deux gars qui nous ont volé notre concept, deux bedonnants qui font des chansons plates», a lancé Denis barbu. Rejoint par Érik et Sonny Caouette, le groupe 4 Frères a conclu en musique un numéro hilarant.

Jean-François Mercier est débarqué sur scène avec son humour corsé, avant le Suisse Thomas Wiesel, qui a mis le public dans sa poche avec des gags sur le Québec et P.K. Subban. Un immense coup de coeur à découvrir. «J’aimerais devenir populaire au Québec, mais quand on est populaire au Québec, on nous envoie à Nashville.» Bien envoyé.