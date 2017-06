Justin Trudeau de passage dans Charlevoix

LA MALBAIE l Le premier ministre Justin Trudeau est de passage jeudi à La Malbaie pour y rencontrer des élus ainsi que des gens des milieux des affaires et du tourisme en prévision du sommet du G7, prévu l’an prochain dans la région de Charlevoix.



Le premier ministre a tout d’abord été accueilli à l’hôtel de ville par le maire de La Malbaie, Michel Couturier. Les deux hommes ont pris le temps de visiter la promenade qui se trouve tout juste devant l’édifice et qui offre une vue majestueuse sur le fleuve. «S’il fait aussi beau l’an prochain, tout va vraiment être parfait», a lancé M. Trudeau, visiblement charmé par le panorama.



Bien au fait des questionnements qu’a soulevé l’annonce de la tenue de la rencontre internationale dans la région, M. Trudeau a assuré au maire Couturier qu’il était «ouvert à discuter et à répondre à toutes les questions». Abordé quelques minutes plus loin par deux citoyennes du secteur, le premier ministre n’a pas perdu de temps avant de mettre sa promesse à exécution en les rassurant sur les impacts positifs qu’aurait un tel événement.



Rencontre d’information



Toujours accompagné du maire de l’endroit, le premier ministre a ensuite mis le cap sur le Manoir Richelieu pour une rencontre avec des gens d’affaires et des représentants de l’industrie touristique. Encore là, les mots d’ordre étaient ouverture et transparence avec les gens du milieu.



«Je suis très content du partenariat qui s’annonce déjà très bien. Je sais que nous allons avoir du travail à faire ensemble, il va y avoir des enjeux qu’il va falloir qu’on s’occupe, mais je sais aussi que c’est très bien parti. Je suis là pour écouter et pour parler de comment on va s’assurer que ce soit un grand succès», a indiqué d’entrée de jeu M. Trudeau à ses convives qui semblaient tous très heureux de l’accueillir dans la région.



«Parfait pour le G7»



M. Trudeau a aussi affirmé à quel point pour lui, Charlevoix était l’endroit parfait pour accueillir le G7. Saluant les charmes de la région et l’hospitalité des gens du coin, il a émis le souhait de voir ses partenaires internationaux se sentir chez-eux l’an prochain.

«Au fil des années, chaque fois que je suis venu dans Charlevoix, j’ai été tellement bien accueilli. [...] Pour une rencontre comme le G7 qui privilégie les conversations franches et ouvertes, mais où les gens doivent être à l’aise les uns avec les autres, ce sera particulier pour moi d’amener mes partenaires internationaux là où tout le monde est ami. C’était vraiment important.»