Une première à Québec pour Katy Perry

Le calendrier automnal du Centre Vidéotron commence lentement à se garnir. Après Arcade Fire, c'est au tour de la star de la pop Katy Perry d'annoncer sa venue le 10 septembre.

Québec fait partie d'un groupe de cinq villes, avec Buffalo, Kansas City, Charlotte et Grand Rapids, qui s'est ajouté, jeudi matin, à l'agenda de sa tournée WITNESS.

On savait déjà que Perry se produirait au Centre Bell de Montréal le 9 septembre. Son concert au Centre Vidéotron sera son premier rendez-vous avec ses fans de la capitale.

Les billets, divisés en quatre fourchettes de prix à 50,50 $, 100,50 $, 150,50 $ et 226 $, seront mis en vente le 16 juin. Des préventes réservées aux membres Première Place, aux clients des Remparts et aux abonnés du Centre Vidéotron auront lieu le 15 juin.

Précédé par les singles Chained to the Rhythm, Bon Appétit et Swish Swish, son cinquième album, Witness, paraîtra vendredi.

Waters et le Cirque

En plus d'Arcade Fire et Katy Perry, le Centre Vidéotron recevra aussi la visite, cet automne, de Roger Waters pour deux concerts les 6 et 7 octobre. Le groupe américain Imagine Dragons fera aussi escale pour la première fois dans la capitale le 26 octobre.

Enfin, même si aucune date précise n'a encore été confirmée, le Cirque du Soleil devrait venir présenter sa nouvelle création, Crystal, au courant du mois de décembre.