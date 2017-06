La Canadienne Bianca Vanessa Andreescu perd en simple et gagne en double

La Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a subi une défaite de 6-3 et 6-3 aux mains de l’Américaine Claire Liu, jeudi à Paris, en quart de finale des Internationaux de tennis junior de France.

La sixième favorite de la compétition a eu besoin de 1 h 25 min pour défaire la troisième tête de série et 15e joueuse au classement de l’International Tennis Federation. La gagnante a réalisé cinq bris en huit occasions, profitant des ennuis de la représentante de l’unifolié au service. Andreescu a conservé un pourcentage d’efficacité de 51 % sur ses premiers services et a remporté 51 des 116 points disputés au total.

Liu occupe par ailleurs le quatrième échelon mondial chez les filles.

Un baume sur la plaie

Plus tard en journée, Andreescu a savouré la victoire en double, aux côtés de sa compatriote Carson Branstine. Les deux athlètes ont disposé de la Brésilienne Thaisa Grana Pedretti et de la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano en deux manches de 6-3 et 7-6 (5) lors des quarts de finale.

Les favorites de la compétition ont eu le dessus malgré huit doubles fautes. Elles ont cédé leur service deux fois, mais ont pris celui de leurs adversaires trois fois en six tentatives.

Dans le carré d’as, Andreescu et Branstine croiseront le fer avec l’Argentine Maria Lourdes Carle et la Britannique Francesca Jones.