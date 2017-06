Train de banlieue: Québec se défend d’avoir caché un rapport

Le gouvernement du Québec se défend d’avoir caché une étude finalisée en 2011 sur les corridors potentiels pour un train de banlieue et d’autres modes de transport collectif à Québec.

«Premièrement, moi mes yeux ne sont pas tournés vers le passé, ils sont tournés vers l’avenir. Ok? Donc s’il y a quelqu’un qui a besoin de quelque chose au ministère des Transports, rien qu’à faire la demande, on va leur donner», a commenté le ministre des Transports, Laurent Lessard.

«Moi, j’essaie de rendre public au ministère des Transports tout ce qui est possible. S’il ne l’a pas été ça va l’être et ça va servir à la Ville de Québec pour sa prise de décision. [...] Je vais la mettre en ligne dès que je vais mettre la main dessus», a-t-il ajouté.

Le Journal révélait jeudi que le ministère des Transports tablette, depuis 2011, une étude réalisée en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) dans laquelle six autoroutes avaient été ciblées comme étant susceptibles d’accueillir un SRB, un tramway ou un SLR. Différents axes ferroviaires avaient aussi été analysés dans l’hypothèse d’un éventuel train de banlieue.

Malgré l’existence de cette étude, dans le contexte actuel de la consultation menée par la Ville de Québec, M. Lessard considère qu’il serait pour lui «prématuré» de se prononcer sur la possibilité d’implanter un nouveau mode de transport collectif sur les autoroutes qui relèvent du ministère des Transports.

«Écoutez, moi-même j’ai lu ça ce matin. [...] Je ne peux pas vous donner plus d’information malheureusement là-dessus», s’est limité à dire pour sa part le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais.



Caire «déçu et en colère»



De son côté, le porte-parole de la Coalition avenir Québec pour la Capitale-Nationale, Éric Caire, a accusé les libéraux d’avoir volontairement «caché» cette étude afin de privilégier l’option du SRB.

«Je dois vous dire à quel point je suis déçu et en colère que Laurent Lessard, François Blais et les députés de la région de Québec ait caché une étude aussi importante aux citoyens de la Ville de Québec dans un débat assez important à tous les niveaux pour les citoyens, soit celui du transport en commun», a commenté le député caquiste de La Peltrie, lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Selon lui, il s’agit d’informations «vitales» pour les citoyens de Québec dans le contexte de l’actuelle discussion entourant le transport collectif.

«À mon humble avis, on voulait s’assurer que l’idée maitresse, qui était l’idée du SRB, ne trouve pas de concurrent dans les débats, qu’on ne puisse pas dire, écoutez, il y a une solution alternative au SRB qui est l’utilisation de trains de banlieue et d’autobus pour améliorer à moindre coût et de façon peut-être même plus efficace le transport collectif à Québec. En plus, sans évidemment cet espèce de faux débat entre le transport collectif et l’automobile», a-t-il ajouté.

Avec la collaboration de Kathryne Lamontagne