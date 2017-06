La croisière qui a du chien

L’animatrice télé, Clodine Desrochers, est la porte-parole de la 3e présentation d’ « Une croisière qui a du chien » qui se tiendra le dimanche 11 juin, de 16h à 17h30, sur le AML Louis-Jolliet en collaboration avec la boutique Chien Mondain de l’avenue Maguire à Sillery. Au programme: croisière d’une heure trente, un verre de bulles, des canapés préparés par le chef, animation et accès au mini-défilé de mode canin et cadeaux souvenir. Renseignements: www.croisieresaml.com.

Jean-Yves Morissette, président-directeur général de Construction Dinamo, a accepté la présidence d’honneur du tournoi de golf de la Fondation de Lauberivière qui se tient aujourd’hui, dès 12h30, au club de St-Michel (Bellechasse). On en profitera pour souligner le 30e anniversaire de fondation de Construction Dinamo

72 680$ au Pignon Bleu

Photo courtoisie

Le grand cocktail dînatoire des 30 ans du Café du Monde, au profit du Pignon Bleu, présenté le 31 mai dernier au Terminal de croisières de Québec sous la coprésidence d’honneur d’Anne-Marie Boissonnault et Ross Gaudreault, a été tout un succès. Pas moins de 1000 convives se sont prêtés aux festivités lors de l’événement et ont ainsi contribué au montant de 72 680$ remis par Restos Plaisirs à l’organisme en soutien à sa cause. Depuis 9 ans, c’est près d’un demi-million de dollars que Restos Plaisirs a remis au Pignon Bleu. Sur la photo, de gauche à droite: Richard Foy, directeur général du Pignon Bleu; Anne-Marie Boissonnault et Ross Gaudreault, coprésidents d'honneur et Pierre Moreau, PDG de Restos Plaisirs.

Une première...

Photo courtoisie

Production Culturelle, le comité à volet communautaire de l’Université Laval, a remis récemment à la Fondation de Lauberivière les fruits de leurs nombreux efforts. Depuis l’automne passé, le groupe de 25 étudiants au baccalauréat en communication publique a organisé plusieurs événements au profit de l’organisme de leur choix. C’est ainsi qu’un chèque de 10 000$ à été remis à la Fondation de Lauberivière, Il s’agit de la somme la plus importante somme jamais remise depuis les débuts du comité. Dans l’ordre habituel sur la photo: Anne-Sophie Perron, co-directrice de Production culturelle; Manon Beaudoin, directrice générale de la Fondation et Lydia Forgues, co-directrice de Production culturelle.

99 ans

Photo courtoisie

Mme Simone Bussières, de Québec, fête aujourd’hui son 99e anniversaire de naissance. Mme Bussières a travaillé à la radio de Québec (CHRC) dans les années 50 comme animatrice (Tante Colette), puis de 1956 à 1960 à la télévision (Télé-4) où elle a écrit et animé quelques émissions éducatives (Jeunes Talents). Écrivaine, romancière, et conteuse québécoise, elle a fondé et a dirigé sa propre maison d’édition, Les Presse Laurentiennes (1963-1988). Récemment, elle a reçu la visite de son ancien collègue de travail à CHRC, Benoît Thibault.

Anniversaires

Photo courtoisie

P-Michel Bouchard (photo), PDG du Centre des congrès de Québec... Alexandre Despatie, plongeur, médaillé olympique et triple champion du monde à la plate-forme de 3 mètres, 32 ans... Louise De Angelis, propriétaire du Resto-Pub L’Immédia, 65 ans... André Matte, président du club de golf de Lévis...

Disparus

Photo courtoisie

Le 8 juin 2016. Qahhor Mahkamov (photo), 84 ans, ex-président du Tadjikistan... 2015. Marie-Louise Carven-Grog, 105 ans, (Carmen de Tommaso) couturière française, fondatrice de la Maison Carven... 2014. Billy McCool, 69 ans, lanceur gaucher du baseball majeur (1964-70)... 2013. Paul Cellucci, 65 ans, homme politique et diplomate américain.