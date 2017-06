La maison Cassis Monna & Filles: une capacité de 100 000 bouteilles

L’investissement de 1,5 M$ réalisé chez Cassis Monna & Filles permettra de doubler la production avec l’ouverture de nouveaux marchés.

Avant d’envisager une expansion, les sœurs Catherine et Anne Monna devaient d’abord songer à accroître leur capacité de production.

Maintenant que c’est chose faite, elles s’estiment prêtes à passer à la prochaine étape.

«On a fait beaucoup de missions exploratoires. On a des amis entrepreneurs qui se sont cassé les dents à essayer de pénétrer des marchés. Parfois, ce n’est pas aussi payant que les gens voudraient bien nous faire croire. On se fait beaucoup pousser, mais on aime bien prendre nos décisions et aller à notre rythme», a fait part Catherine Monna.

L’Ontario

Bien que les deux sœurs veuillent se donner le temps d’analyser leurs options, il reste que le marché de l’Ontario risque d’être la prochaine cible pour le liquoriste, dont la crème de cassis a maintes fois été primée à travers le monde.

«On est à environ 50 000 bouteilles par année. On pourrait penser doubler la production sur quelques années dans nos locaux et avec les futures plantations. Cela fait plusieurs années que l’on plante en fonction d’une expansion», a poursuivi Catherine.

Nouvelles terres

Les espaces de production ont quadruplé, et l’entreprise a fait l’acquisition, l’année dernière, de nouvelles terres pour s’assurer d’un approvisionnement de matière première.

La crème de cassis demeure le produit vedette de la maison, avec 60 % des ventes. Le projet d’agrandissement et de réaménagement du site a obtenu le soutien financier du gouvernement du Québec qui a offert une contribution de 220 000 $ à l’entreprise qui poursuit également une vocation d’économusée.

Les capacités d’accueil et de production ont été accrues, tout en conservant le cachet artisanal de l’entreprise, développée par leur père, Bernard Monna, au fil des ans.

«Notre père a été le premier, et on va toujours pousser pour la plus grande qualité», a ajouté Anne.

Avec les nouveaux espaces inaugurés hier, la production pourra s’échelonner à l’année. Une trentaine de personnes y travaillent en haute saison.

La crème de cassis est vendue dans les succursales de la Société des alcools du Québec. Ces changements arrivent juste à temps pour souligner leur 25e anniversaire. De 2004 à 2014, l’entreprise a enregistré une hausse de 350 % de son chiffre d’affaires.

La maison Cassis Monna & Filles