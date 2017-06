L’ancien maire de Lac-Beauport sera à nouveau candidat

Défait par Louise Brunet en 2013, l’ex-maire de Lac-Beauport Michel Beaulieu tentera de regagner son siège lors du prochain scrutin municipal en novembre.



M. Beaulieu entend présenter tous ses candidats d’ici un mois. En 2013, le parti Équipe Beaulieu – Vision Lac-Beauport avait été rayé de la carte par le parti Avenir Lac-Beauport de Mme Brunet qui avait fait élire l’ensemble des conseillers sous cette bannière.



Le conseil municipal avait ensuite implosé, dans la foulée de l’élection, lorsqu’une majorité de conseillers ont quitté le parti de la mairesse pour former une coalition d’indépendants.



Bien au fait des querelles intestines qui affectent le fonctionnement du conseil, M. Beaulieu entend mettre fin à la chicane. «C’est un peu la cacophonie. On pourrait écrire un roman là-dessus. C’est un groupe particulier et ça ne ressemble en rien à ce qui se passe ailleurs, surtout pas quand j’étais là», a-t-il confié en entrevue, affirmant que la municipalité de Lac-Beauport a «grandement besoin de leadership».



Règlement sur l’eau potable



Il dit vouloir «défendre les citoyennes et citoyens de Lac-Beauport» dont les projets ont été compromis par le règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la Communauté métropolitaine de Québec qui limite la construction dans les bassins versants. La mairesse Brunet, selon lui, a clairement pris position en faveur du RCI.



«J’ai été le maire de Lac-Beauport qui a le moins développé pendant son mandat dans l’histoire de la municipalité. Toutefois, je suis conscient qu’il faut un minimum de développement pour éviter des hausses faramineuses de taxes municipales et pour demeurer une municipalité prospère. Ce développement doit se faire en harmonie avec l’environnement et en respectant les règles environnementales», a-t-il fait valoir dans un communiqué diffusé jeudi.



Michel Beaulieu a également encensé la qualité de vie de son milieu. Il entend travailler afin de préserver cette réputation. «L’ADN du Lac, c’est l’air pur, l’activité physique, le plein air, et j’entends y consacrer beaucoup d’énergie à le maintenir.»



Maire de Lac-Beauport durant un seul mandat, de 2009 à 2013, M. Beaulieu est propriétaire d’une firme de communication et copropriétaire de l’hebdo l’Écho du Lac. Il mettra ses actions en vente s’il est réélu. En 2013, il avait obtenu 45,52 % des suffrages, soit 284 voix de moins que la mairesse Brunet (54,48 %).