Le corps du jeune touriste disparu retrouvé par les policiers

DESBIENS | Les intenses recherches menées par la Sûreté du Québec ont permis jeudi de retrouver le corps du jeune touriste qui avait disparu dans les eaux de la rivière Métabetchouane jeudi soir, à Desbiens au Lac-Saint-Jean.

Les plongeurs de la SQ ont fouillé la rivière une bonne partie de la journée. Vers 18h30, ils ont finalement trouvé la dépouille du jeune homme de 24 ans d’origine française résidant à Québec.



Après le passage de l’hélicoptère qui a survolé les 8 km de la rivière Métabetchouane en après-midi, les policiers avaient identifié deux fosses où le corps pouvait se trouver, et c’est dans l’une d’elles – située à environ 500 m de l’endroit où le jeune homme a chuté –, que le corps a été repêché.



L’étudiant de l’université Laval, dont l’identité n’a pas été dévoilée, était en visite éclair dans la région avec trois amis. Peu après 17 h mercredi, ce dernier se trouvait aux abords des rapides de la rivière à la hauteur du parc du Trou de la Fée lorsqu’il aurait perdu pied avant de tomber à l’eau.

Photo Roger Gagnon

Chute mortelle

Son appareil photo lui a glissé des mains pendant qu’il était sur des roches et c’est en essayant de le rattraper qu’il aurait fait sa chute mortelle.

Un ami qui se trouvait avec lui a sauté à l’eau pour tenter de le rattraper, en vain.



«Tout ce que j’ai vu, c’est son bras et sa tête sortir des rapides, et après ça je ne l’ai plus jamais vu», a raconté Julien Déziel, qui a réussi à sortir de la rivière après avoir dérivé sur une distance de 400 à 500 mètres. Son ami, lui, n’aura pas eu la même chance.



« J’ai juste été chanceux... J’ai réussi à sortir... il n’y a pas de raison pourquoi lui ne serait pas capable de le faire», se disait encore le jeune homme originaire de Rivière-du-Loup jeudi avant-midi, avant que les policiers écartent la thèse selon laquelle la victime ait pu sortir de l’eau par elle-même.

Photo Roger Gagnon

La famille de la victime – qui habite en France – a été informée vers 16h du décès de leur fils. Le dossier a été confié au coroner.



En collaboration avec Thomas Gaudreault