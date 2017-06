Le Grand Marché sera un espace «rassembleur» et «unique»

Le futur Grand Marché d’ExpoCité sera un endroit rassembleur et un lieu de destination, a soutenu le maire de Québec lors de la présentation du concept architectural.

Photo Courtoisie Ville de Québec

L’architecte Pierre Thibault a présenté les maquettes du futur Marché, un endroit où le bois et la fenestration occuperont une place importante. «Nous avons à cœur d’avoir un des plus beaux marchés au monde», a-t-il exprimé.L’idée est de créer un endroit où les gens viendront pour y passer du temps en famille. Le Grand Marché intégrera d’ailleurs un point de service de la Bibliothèque de Québec, en plus d’un coin pour les enfants. Il y aura même des îlots extérieurs où les gourmands pourront faire cuire leur nourriture sur des barbecues.

Les commerces permanents seront situés surtout dans la place centrale, qui laisse entrer la lumière. Les étals intérieurs donneront sur de vastes ouvertures vitrées qui offriront une vue sur l’extérieur. L’architecte a parlé de l’atmosphère de village qu’il veut créer, mais en adaptant avec une architecture contemporaine.

Photo Courtoisie Ville de Québec

Respecter le budget de 20 millions$ a été un défi, convient M. Thibault, mais la clé a été de conserver la structure extérieure du pavillon du commerce intacte et de créer à l’intérieur des structures qui auront leurs propres fondations.

Vie de quartier

«Le Grand Marché contribuera à placer l’alimentation de proximité au cœur de la vie de quartier des gens du secteur», a affirmé le maire, Régis Labeaume, qui parle d’un «concept rassembleur et unique».

L’espace abritera aussi un incubateur d’entreprises pour des commerçants qui pourront développer et tester leurs produits directement auprès de la clientèle. Cela se fera en collaboration avec l’Institut national des aliments fonctionnels et Ag-Bio Centre.

Photo Courtoisie Ville de Québec

Marché satellite

Le marché public satellite qui restera dans le Vieux-Québec à l’ouverture du Marché à ExpoCité sera situé à place de Paris, là où se tenait le Cube qui a été démoli par la Ville de Québec. «Ça va faire un changement dramatique dans le secteur», a commenté le maire, qui voit un bénéfice pour les résidents, mais aussi les touristes et les croisiéristes.

Photo Courtoisie Ville de Québec

La Ville n’avait pas en tête d’y installer les kiosques quand elle a «déconstruit» Dialogue avec l’histoire, de l’artiste Jean-Pierre Raynaud, a précisé le maire jeudi. «C’était une question de sécurité.» Une autre œuvre sera installée à proximité, a-t-il assuré.

L’antenne du Marché ouvrira en même temps que le Grand Marché à ExpoCité, à l’automne 2018. Celui du Vieux-Port restera ouvert jusque-là et il n’y aura pas de coupure de service, a assuré le directeur général Daniel Tremblay. «On veut en faire un réel milieu de vie»Le Grand Marché abriter 22 commerces permanents, 15 kiosques de produits permanents et 80 étals saisonniers.