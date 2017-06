Le troisième lien devrait être à l’est, dit une nouvelle étude

Le troisième lien interrives pour relier Lévis et Québec devrait être situé à l’est du territoire, suggère une étude publiée jeudi après-midi.

Le rapport de 63 pages a été commandé par la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (TREMCA) aux firmes Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) en collaboration avec WSP.

«La configuration des infrastructures de transport et l’interconnexion routière à l’est du territoire, tant que la rive sud que sur la rive nord, facilitent un raccordement entre les deux rives par un lien additionnel, soit entre l’échangeur des autoroute 40/440, à Beauport, et l’échangeur Lallemand, à Lévis», y explique-t-on.

On rappelle également le contexte de la construction d’un nouveau pont entre l’île d’Orléans et la rive nord. On voit là «une opportunité concrète de fusion de ce projet avec celui d’un troisième lien».

Pertes économiques

L’étude signale qu’un troisième lien à l’est «paraît être la solution la plus porteuse sur le plan économique et pour le développement industriel aux bénéfices de la région». Selon un sondage réalisé dans le cadre de l’étude, plus de 85% des organismes et entreprises de la région de Québec ont dit privilégier ce scénario.

Pour l’année 2014, on évalue que la congestion routière - sur dix tronçons de la grande région de Québec - a causé une perte économique de 36,2 millions$.

L’étude ne se prononce pas sur le type de troisième lien à privilégier (pont, tunnel, etc...). On y indique «qu’il appartiendra au nouveau bureau de projet d’en préciser les conditions et modalités».