Le vin de la semaine

Fumaio 2016, Banfi

Un habile mélange de sauvignon et de chardonnay qui surprend tant par sa fraîcheur que par sa tenue. Le sauvignon ­apporte la structure acide, alors que le chardonnay donne volume et rondeur. On sent ­légèrement le côté tendre du fruit (un peu plus de 6 g de sucre), mais le tout conserve un bel équilibre. Tonalité de citron, d’herbe, de jasmin et touche florale. Il plaira tant aux amateurs de vins plus doucereux qu’aux amateurs de vins secs. Parfait à l’apéro ou pour accompagner salades estivales ou poissons.