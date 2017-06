Martine Ouellet: retour sur un parcours en dent de scie

Le Bloc québécois (BQ) semble être passé bien près de l’implosion après que sept des dix députés du parti aient publiquement critiqué leur cheffe, Martine Ouellet. S'il est de notoriété publique que Mme Ouellet entretient des relations difficiles avec son caucus depuis son élection à la tête du parti indépendantiste, le coulage d’informations compromettantes à propos de l’ex-chef intérimaire du Bloc, Rhéal Fortin, par son chef de cabinet, Louis-Philippe Dubois, a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Même si la crise semble passée (pour le moment?), la réputation de querelleuse de la politicienne n'est plus à faire.

Voici un retour sur le parcours en dent de scie de Martine Ouellet, marqué par d’innombrables prises de bec:

La militante

Née en 1969 sur la Rive-Sud de Montréal, Martine Ouellet suivra très tôt les traces de ses deux parents, militants indépendantistes de longue date, en adhérant au Parti québécois alors qu’elle n’a encore que 18 ans. Elle tient toutefois tête à son père et à sa mère, fiers défenseurs du fait français au Québec, en poursuivant ses études à l’Université McGill, d’où elle sortira en 1992 avec un diplôme en génie mécanique. Puis, au moment où elle gravit les échelons chez Hydro-Québec, elle taille sa place au sein de l’organisation péquiste. C’est aussi à cette époque qu’elle se sensibilise aux questions environnementales, ce qui deviendra l’un de ses chevaux de bataille pour sa carrière politique à venir.

La députée

© photo Jean-François Desgagnés

Au début de 2010, la cheffe du PQ, Pauline Marois, tente de se dissocier du SPQ-Libre, un sous-groupe marqué très à gauche au sein du Parti québécois, dont Martine Ouellet fait partie. C’est peut-être pour atténuer la colère de certains membres que Pauline Marois lui offre de devenir candidate en vue de l’élection partielle dans la circonscription de Vachon en banlieue de Montréal. À l’Assemblée nationale, elle se démarque rapidement pour son opposition catégorique à la volonté du gouvernement Charest d’exploiter les gaz de schiste alors que d’autres au Parti québécois optent pour une position beaucoup plus modérée.

La ministre

Photo STEVENS LEBLANC / AGENCE QMI

Sous l’éphémère gouvernance péquiste de Pauline Marois, Martine Ouellet devient Ministre des Ressources naturelles. Aussitôt nommée, elle ferme la centrale nucléaire Gentilly-II et réforme la Loi sur les mines. Ses échanges avec son équipe sont tendus: son chef de cabinet et son sous-ministre quitteront le navire avant l’élection. De son passage au gouvernement, Martine Ouellet admettra plus tard du bout des lèvre s’être un peu «colletaillée avec le ministère des Finances.»

L’aspirante-cheffe

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Martine Ouellet se lance dans la course à la direction du PQ après la débâcle électorale de 2014. Elle termine finalement troisième, loin derrière Alexandre Cloutier et Pierre-Karl Péladeau. Après la démission surprise de ce dernier, elle est de nouveau sur les rangs. Tout comme lors de la précédente course, elle promet de tenir un référendum lors d’un premier mandant, mais aucun député ne l’appuie. Ses divergences avec le reste du caucus apparaissent au grand jour lorsqu’elle est écartée d’une publicité du PQ dans laquelle apparaissait tous les autres élus de parti. Elle accuse alors le chef intérimaire, Sylvain Gaudreault, de «s’ingérer dans la course» et de «réduire [sa] liberté de parole.»

La cheffe

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY

Après une deuxième course infructueuse à la chefferie du PQ, Martine Ouellet, seule candidate en liste, succède à Gilles Duceppe à la tête du BQ. Elle continuera cependant de siéger comme députée indépendante à Québec. Les libéraux et les caquistes critiquent vigoureusement son «transparlementarisme» et les principaux ténors souverainistes refusent de se porter à sa défense. Dès qu’elle prend les rênes du Bloc, plusieurs députés la jugent dèjà «trop autoritaire.»

«Martine, elle est bien intelligente, mais son défaut, c’est qu’elle pense qu’elle peut tout faire toute seule», aurait déjà confié Pauline Marois à propos de son ancienne Ministre. La principale intéressée, elle, a toujours rejeté de telles critiques, citant même «le travail d'équipe» comme l'une de ses principales forces.

Alors, tous contre Martine ou Martine contre tous?