Phil Collins, hospitalisé après une chute, reporte plusieurs concerts

NEW YORK | Le chanteur pop Phil Collins, victime d’une chute dans sa chambre d’hôtel, a été hospitalisé et a annoncé jeudi le report de plusieurs concerts de sa première tournée en dix ans.

L’ancien batteur et chanteur du groupe Genesis, ultra-populaire dans les années 1980, avait démarré le 4 juin dans son Angleterre natale une tournée européenne. Dans la nuit du 7 au 8 juin, il a glissé et s’est cogné la tête contre une chaise en se levant la nuit pour aller aux toilettes, selon un communiqué publié sur sa page Facebook.

«Il a été conduit à l’hôpital où il a reçu des points de suture pour une entaille sérieuse à la tête près de l’oeil, et se remet bien. Il sera maintenu en observation pour 24 heures», explique ce communiqué.

Phil Collins, 66 ans, a reporté à novembre des concerts prévus jeudi et vendredi au Royal Albert Hall de Londres. Les concerts suivants, les 11 et 12 juin à Cologne et les 18 et 19 juin à Paris, sont en revanche maintenus.

«Phil présente ses sincères excuses et ses remerciements à ses fans», poursuit le communiqué. «Il a vécu une semaine formidable avec ses premiers spectacles en 10 ans».

Phil Collins, qui n’a plus sorti de nouvelle chanson depuis 2002, avait annoncé en 2011 qu’il prenait sa retraite. Il a toutefois fait quelques apparitions sur scène ces dernières années pour des soirées de charité.